AF: «Estoy trabajando denodadamente» para combatir la inflación

El presidente Alberto Fernández afirmó que está «preocupado» y «trabajando denodadamente» para combatir la inflación junto con los ministros de su gabinete, dijo que «el que más la padece es el que tiene un ingreso fijo» y señaló que no hay que «olvidar lo que hemos hecho» en tiempos «difíciles para la Argentina».

«Tenemos un problema de inflación. Yo lo sé, no me hago el distraído, yo registro el problema y estoy trabajando con Sergio (Massa), (Claudio) Moroni y otros funcionarios en buscar una solución», expresó el jefe de Estado y aseguró que «el que más padece la inflación es el que tiene un ingreso fijo. Estoy preocupado y me estoy ocupando por eso, pero no olviden lo que hemos hecho».

Al hablar en el acto de inauguración del primer paso bajo nivel del municipio bonaerense de Escobar, Fernández advirtió que la inflación «es un problema difícil de resolver, mucho más difícil porque la Argentina es un país que lleva más de casi dos décadas de una inflación de dos dígitos».

En esa línea, señaló que «estoy trabajando denodadamente para resolverlo» y recordó que «tras la guerra (en Ucrania) en el mundo la inflación explotó».

Frente a esta situación, el Presidente hizo notar que «pasa algo extraño, hay mucha inflación pero el consumo no baja», sino que por el contrario, «sigue creciendo y la actividad industrial no baja: el 70% en la capacidad instalada industrial está trabajando a pleno, y la producción crece todos los meses».

Así, exhortó a «no olvidar lo que hemos hecho» en tiempos «difíciles para la Argentina» y como ejemplo de lo realizado señaló que «recibimos un país con una desocupación de casi el 12%, y hoy es la mitad de eso, apenas supera el 6%. En la Argentina del año 2020 hasta el día de hoy se han creado más de 1.300.000 puestos de trabajo, el producto bruto ha crecido en este primer semestre más de 6 puntos».

Sin embargo, sostuvo que «nos ametrallan todos los días tratando de desanimarnos, porque este es el esfuerzo de un pueblo, no de un gobierno, que a lo sumo los instrumentos necesarios para que la sociedad pueda usarlos adecuadamente y lograr estos resultados».

Señaló que «muchos no quieren mostrar estas cosas y lo único que buscan es sembrar el desánimo, el desaliento, volver a sembrar una grieta entre los argentinos», porque «después de la tragedia el desaliento es más fácil de sembrar y que germine, pero yo voy a sembrar esperanzas y sacar el país adelante, con cada uno de ustedes y entre todos».

«Vamos a demostrarles a los agoreros de siempre, a los eternos perseguidores, a los eternos enjuiciadores que no nos van a parar, porque somos hijos del peronismo, de Perón y de Evita y llegamos acá para poner de pie a un pueblo, y ese es nuestro legado», enfatizó el jefe de Estado y dijo que «muchos quieren hacerles creer que en política todos somos lo mismo, pero no. Algunos piensan en ellos, otros pensamos en ustedes».

«Aunque algún juez diga lo contrario, nosotros seguimos pensando que donde hay una necesidad hay un derecho y vamos a seguir trabajando en ese sentido», manifestó.

En ese contexto, remarcó que «la única Argentina que concebimos nosotros es una Argentina que ampare e incluya a todos y todas, si no podemos construir esa Argentina entonces nuestra sociedad no será perfecta, será una sociedad que excluya a parte de los argentinos».

Fernández estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; la presidenta de Aysa, Malena Galmarini; el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; el intendente interino de Escobar, Carlos Ramil; el titular de Trenes Argentinos, Martín Marinucci y la presidenta del Concejo Deliberante de Escobar, María Laura Guazzaroni.

Guerrera afirmó al hablar en el acto que: «Creemos en un Estado que está presente, que quiere la inversión pública y que también quiere regular que la distribución de la riqueza no solamente quede para los empresarios, sino que le llegue a los trabajadores».

«No le digan a este Presidente que no se ocupó del país, este es un gobierno de coalición nacional y popular al que martillan todos los días, pero que sabe perfectamente donde va: hacia el desarrollo y el crecimiento de nuestro pueblo», afirmó el ministro y señaló que eso es así «después de atravesar un gobierno que fue una pandemia social, en lo económico y en lo político, que profundizó la grieta»

En tanto, Sujarchuk celebró que «este es el año de mayor cantidad de obra pública en Escobar», y precisó que en poco más de dos años y medio de esta gestión «el presupuesto que recibió el partido registró un crecimiento de 351 por ciento frente a los cuatro años del gobierno anterior».

