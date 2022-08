La Fan Expo La Pampa tuvo una convocatoria masiva en Jacinto Arauz

Esta fue la sexta edición del evento Fan Expo La Pampa, y contó con una importante presencia de artistas y comerciantes locales. Más de un millar de personas de la zona sur se congregaron en Jacinto Arauz.

El director de Juventud, Rodrigo Draeger, agradeció a todas y todos los jóvenes que participan de esta movida, especialmente a las personas que son voluntarias, y también a cada una de las comunidades que se sumaron.

“La idea es que el Gobierno de La Pampa brinde espacios para que las juventudes sean protagonistas, y en cada Fan Expo siempre nos pasa que apenas termina una, ya nos dicen que quieren ir a la próxima, así que vemos que eso se está cumpliendo. Esto no es un evento que pasa, sino algo que crece y suma”, destacó.

La apertura oficial estuvo a cargo del ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez; la intendenta Gabriela Labourie; y la subsecretaria de Políticas Sociales, Graciela Salvini.

“TODO LO QUE NOS INTERESA”

Bautista es un adolescente de Jacinto Arauz y comentó que es la primera vez que visita una Fan Expo. “Es todo muy lindo, bien organizado y tiene de todo lo que nos interesa”, destacó.

Otro joven local dijo que ya había estado en la edición de Santa Rosa. “A mí me interesan los juegos, me gusta mucho FIFA. Esto está bueno, porque hay gente que quizás no puede jugar en sus casas por no tener lo necesario en su casa para hacerlo y que lo hagan acá está genial”, explicó.

Isabela, joven cosplayer de Toay, destacó que “me parece muy lindo que la gente pueda conectarse con otros que tiene gustos similares”. “Me parece muy lindo que se hagan este tipo de eventos en La Pampa. Acá se conoce mucha gente y eso es muy bueno. Es muy lindo que las familias acompañen y estén de acuerdo con que sus hijos hagan este tipo de actividades”, agregó.

PRESENCIA FAMILIAR Y COMERCIAL

Además de la cantidad de adolescentes y jóvenes que participan del evento, en Jacinto Arauz se notó la presencia de muchas familias que se sumaron a acompañarlos y participar de las actividades.

Un papá, que concurrió acompañando a tres hijos adolescentes, destacó que “este es un espacio sano, venimos con gusto, porque vemos que nuestros hijos están en un lugar donde están integrados”.

Cecilia es una emprendedora santarroseña, que presentó por tercera vez su stand de ventas de indumentarias y accesorios. “Tenemos producción propia y de talleres pampeanos. A estos eventos traemos todo lo que los fans quieren y no siempre lo pueden encontrar. Es una oportunidad de venta, pero también nos tratan muy bien en cada Fan Expo que vamos, porque la organización es muy buena”, concluyó.

