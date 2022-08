Se cumplen hoy 17 años, del fallecimiento de Eladia Blazquez

31 de Agosto de 2005 – Fallece Eladia Blázquez, en Ciudad de Buenos Aires. Cantante y Compositora de tangos.

Considerada como la poetisa de dicho género, supo conquistar el cariño de la gente con su arte y su coherencia.

Murió en la Clínica Bazterrica ubicada en la ciudad de Buenos Aires, a los 74 años, debido a un cáncer terminal que padecía desde varios años antes.

Obras: Con las alas del alma (con Daniel García) – Contame una historia (con Alfredo Iaquinandi) – Convencernos (con Bernardo Mitnik) – Creo en Dios – Cuando el amor se va – Cuando todo termine – Cuando vos quieras – Cuatro estaciones – De amor no muere nadie – De fulanas y menganas – El corazón al Sur – El tango y la milonga – Honrar la vida – Julián de madrugada – María de nadie (con Alfredo Iaquinandi) – Mi ciudad y mi gente – Milonga del Che (con Horacio Malvicino) – Prohibido Prohibir – Por que llora el cielo (con Víctor y Abel Visconti) – Prostibulario – Que mala suerte – Que vengan los bomberos – río, río – Si Buenos Aires no fuera así – Si somos gente – Si te has quedado sola – Somos como somos – Sueños de barrilete – Tal para cual (con Jorge Madeira) – Tu piel de hormigón (con Dante Amicarelli) – Zambita para un querer, entre otras.

