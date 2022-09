700 deportistas participan en los Juegos de Integración Patagónica 2022 en Santa Rosa

Con un acto realizado en el club Estudiantes de Santa Rosa, quedó formalmente inaugurada la histórica primera edición de la competencia de los Juegos de Integración Patagónica, que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa y Ente Patagónico de Deporte (EPADE). En las competencias de deportes olímpicos individuales participan deportistas convencionales y con discapacidad de las seis provincias patagónicas.

El evento se extenderá -hasta el domingo- en distintos escenarios de Santa Rosa, con la participación de 700 deportistas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que participan en tenis de mesa, bádminton, tiro con arco -las tres para convencionales y para personas con discapacidad-, lucha olímpica, taekwondo olímpico, levantamiento olímpico, tenis y gimnasia artística.

El karateca Federico Hussein recibió la antorcha de manos del subsecretario Ceferino Almudevar y fue quien inició el recorrido al que se sumaron luego Alejandro Giménez (ex maratonista), Miriam Jofré (dirigente del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Cultural), Susana Trinak (atletismo), Maia Berua (roller), Jorgelina Litterini (atletismo), Yamil Alfonso (atleta con discapacidad), Gustavo Alzugaray (atletismo) y Luciana Ocampos (básquet), que fue quien encendió el pebetero.

En tanto, las banderas de ceremonia las portaron los pampeanos Débora Becerra (tenis de mesa adaptado) y Tadeo Rubio (tenis de mesa), además, hubo espacio para números de freestyle y hip hop, y un show musical con el que se cerró el acto.

“DÍA HISTORICO”

El subsecretario de Deportes de La Pampa, Ceferino Almudevar, fue el encargado de pronunciar el discurso oficial, donde destacó el apoyo del gobernador Sergio Ziliotto. “Cuando vine y les dije que La Pampa tenía que ser la sede de esta primera edición me dijeron que era una obligación que lo fuéramos”, recordó.

“Se trata de un día histórico para el deporte de la Patagonia argentina porque estamos dando inicio a un nuevo Juego” que involucra a “a jóvenes de 14 a 17 años en deportes individuales olímpicos no tan difundidos como el fútbol, el básquet o el vóley” y que “vinieron para quedarse, porque van a recorrer toda la Patagonia”, resaltó.

“Esto es hacer política deportiva, buscar desarrollar deportes para que chicos y chicas como ustedes abracen la actividad. Estamos seguros de que esto crecerá cada vez más y vamos a trabajar para que se transforme en un juego binacional como la Araucanía”, aseguró.

Agradeció más adelante la colaboración de “entrenadores y referentes deportivos porque trabajaron muchísimo para generar un reglamento y que todos podamos disfrutarlo, a los jueces porque toleran las fallas lógicas que podemos tener en un evento que recién se inicia. Tenemos el compromiso de ir mejorándolo con el aporte de ustedes”.

También invitó a “los dirigentes federativos” de las distintas disciplinas para que se sumen a la grilla de los Juegos para darle desarrollo regional a sus actividades. “Les pido que se pongan la camiseta y que empiecen a trabajar en estos Juegos porque estamos hablando de los Juegos Olímpicos de la Patagonia”.

Y finalmente se dirigió a los deportistas, a quienes consideró “lo más importante que tiene el deporte”. ”Sean felices a través del deporte, que ganar no sea tan importante y perder no sea un drama. Piensen que acá no solo competimos, sino que nos interrelacionamos, conocemos otras geografías y culturas, algo que sólo puede brindar el deporte. Sean felices haciendo deporte”, concluyó.

“INTEGRADORES”

El presidente del Ente Patagónico del Deporte (EPADE), Diego Rosatti, remarcó también “el carácter integrador” de la competencia por varios motivos. Por un lado porque “se trata de los únicos que incluyen al deporte convencional y adaptado en una misma sede, compitiendo al mismo momento”.

También porque por los deportes involucrados “permiten que las localidades más pequeñas, como muchas de las que tenemos en nuestras provincias” encuentren un espacio para sus representantes y finalmente porque se tuvo en cuenta que las disciplinas “sean bajo techo” lo que pone en un plano de igualdad a todas las integrantes de la región independientemente de su ubicación geográfica y las diferencias climáticas.

Por eso, reseñó, las autoridades deportivas regionales “nos pusimos muy rápidamente de acuerdo en todo” y se generó “un Juego como este en un tiempo récord”, al tiempo que ponderó “la insistencia” con la que Almudevar -presidente del Comité de la Araucanía- “trabaja para que la región del sur de Chile recoja el guante de hacer que estos sean Juegos binacionales en el futuro”.

Finalmente, agradeció “la audacia” del Gobierno pampeano porque “hay que tener una valentía muy grande para ser sede de una primera edición de Juegos innovadores como estos”.

Comentarios

Comentarios