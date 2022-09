UNLPam: Convocatoria para designar una psicóloga y una abogada

El Rectorado decidió, mediante resolución 506/22, llamar a Selección de Antecedentes para cubrir el cargo de referenta psicóloga del “Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam”, según los términos de la Resolución No 178/2003 del Consejo Superior, por la que se aprueba el “Reglamento para la Selección de Aspirantes a cubrir cargos Docentes Interinos”, con las modificaciones de la Resolución No 118/2020 del Consejo Superior, y en todo lo pertinente y congruente con la Resolución No 038/2021 del Consejo Superior».

La inscripción de profesionales interesadas se efectuará desde el lunes 19, a las 8 horas, hasta el viernes 23 a las 12 horas.

Las solicitudes deberán ser remitidas por correo electrónico a [email protected].

Las personas aspirantes, o las por ellas simplemente autorizadas, deberán presentar, en el plazo fijado, la solicitud de inscripción a través de un correo electrónico el que deberá contener: fecha de inscripción; cargo al que se aspira; apellido y nombre de la aspirante; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; tipo y número de documento; domicilio real; teléfono (fijo y/o celular); dirección del correo electrónico, al que se cursarán válidamente todas las notificaciones del procedimiento de selección; N° CUIL o CUIT. Se deberá indicar si recusa a alguna o algunas de las personas que integran el Comité de Selección.

A este correo la persona aspirante deberá adjuntar la siguiente documentación: copia del documento nacional de identidad (formato foto digital o pdf); currículum vitae en versión PDF y en formato editable; copia del título que le habilita al cargo que aspira (formato foto digital o pdf). Si el aspirante desea recusar a algún integrante del comité de selección, deberá anexar nota de recusación en formato PDF y en formato editable.

Se retribuirá a la persona designada con un estipendio equiparable al salario bruto correspondiente a un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación simple.

Los interesados pueden acceder a la resolución desde este enlace

DESIGNACIÓN DE REFERENTE ABOGADA

Además, el Rectorado se decidió llamar, mediante resolución 507/22, a Selección de Antecedentes para cubrir el cargo de referenta abogada del “Protocolo de intervención institucional ante situaciones de violencia de género, acoso sexual y discriminación de género en la UNLPam”, según los términos de la Resolución No 178/2003 del Consejo Superior, por la que se aprueba el “Reglamento para la Selección de Aspirantes a cubrir cargos Docentes Interinos”, con las modificaciones de la Resolución No 118/2020 del Consejo Superior, y en todo lo pertinente y congruente con la Resolución No 038/2021 del Consejo Superior».

La inscripción de profesionales interesadas se efectuará desde el lunes 19 a las 8 horas, hasta el viernes 23 a las 12 horas.

Las solicitudes deberán ser remitidas por correo electrónico a [email protected].

Las personas aspirantes, o las por ellas simplemente autorizadas, deberán presentar, en el plazo fijado, la solicitud de inscripción a través de un correo electrónico el que deberá contener: fecha de inscripción; cargo al que se aspira; apellido y nombre de la aspirante; lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; tipo y número de documento; domicilio real; teléfono (fijo y/o celular); dirección del correo electrónico, al que se cursarán válidamente todas las notificaciones del procedimiento de selección; N° CUIL o CUIT. Se deberá indicar si recusa a alguna o algunas de las personas que integran el Comité de Selección.

A este correo la persona aspirante deberá adjuntar la siguiente documentación: copia del documento nacional de identidad (formato foto digital o pdf); currículum vitae en versión PDF y en formato editable; copia del título que le habilita al cargo que aspira (formato foto digital o pdf). Si el aspirante desea recusar a algún integrante del comité de selección, deberá anexar nota de recusación en formato PDF y en formato editable.

Se retribuirá a la persona designada con un estipendio equiparable al salario bruto correspondiente a un cargo de Jefa de Trabajos Prácticos con dedicación simple.

Los interesados pueden acceder a la resolución desde este link

