TFRA 2022/2023: Racing de Castex comenzó la pretemporada con varias bajas y algunos refuerzos

El plantel de Primera División de Racing Club de Eduardo Castex, último campeón Provincial, comenzó ayer la pretemporada para la participación en el Torneo Regional Federal Amateur 2022/23, que comenzaría el 16 de octubre con la participación de varios equipos pampeanos.

«Por cuarto año consecutivo vamos a jugar este torneo por mérito deportivo y nos enfrentaremos con rivales de grandísimo nivel que fueron protagonistas en los últimos años. Y casi ninguno de estos equipos tuvo que mandar un pedido de invitación», destacó ayer el entrenador Edgardo Leguizamón en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

El plantel y el cuerpo técnico racinguista comenzó los trabajos con varias bajas y algunas caras nuevas, mientras la dirigencia espera cerrar algunas contrataciones «en las próximas horas» para sustituir a algunos futbolistas que no estarán en esta competencia.

Entre las bajas se encuentra el arquero Facundo Martínez, que continuaría en All Boys de Trenel, el defensor Matías Fernández, los mediocampistas Agustín Berthón y Esteban Boccardo, y los delanteros Alan Caser y Erick Rodas; mientras que también estará fuera de las canchas el defensor Emanuel Viceconte, por una lesión.

Para sumarse a la pretemporada llegaron el arquero Federico Bercino (All Boys de Floresta), los delanteros Nicolás Chamorro (inferiores en Boca Juniors y reciente paso por Camioneros) y Marcelo Bechen (Deportivo Merlo), más el volante Juan Chazarreta (Lanús).

Continuarán todos los futbolistas de la institución, y también estarán Brian Montero, Ricardo Ramírez, Lautaro Ortiz y Ramiro Fredes, entre otros.

Según Leguizamón, para completar la plantilla buscarán un delantero para reemplazar a Rodas, sobre quien dijo que inicialmente «había dado la palabra que continuaría y después prefirió quedarse con su familia», y también un lateral o central zurdo, un extremo y un volante. «Además, incorporaremos algunos juveniles que vienen creciendo en las inferiores», anticipó.

Importante.

El plantel racinguista comenzó la pretemporada «con una semana de retraso», porque Leguizamón viajó con las divisiones inferiores a Buenos Aires para disputar partidos amistosos con River Plate, Arsenal, Temperley y Tigre.

El cuerpo técnico albo también tendrá modificaciones, porque Leguizamón estará acompañado ahora por Matías Bruno; mientras que Sebastián Re reemplazará a Ariel Rojas como entrenador de arqueros y Brian Pellegrino colaborará con la preparación física con el profesor Lucas Saoretti. «Se suman jóvenes con mucho sentido de pertenencia a la institución», dijo Leguizamón.

El Regional «es una competencia muy importante que nos posibilitó competir en varias ciudades importantes de provincias vecinas, y lo hemos hecho con responsabilidad», dijo el entrevistado.

Reinvención.

«Cuando no se logran los objetivos se van los técnicos o se van algunos jugadores. Y acá algunos jugadores importantes no estarán de la partida por motivos personales. No tenemos mucho tiempo, pero no es momento de poner excusas y tenemos que buscar soluciones», dijo ayer Leguizamón.

El entrenador piquense destacó que en este torneo se percibirá un recambio en el plantel castense, manteniendo la estructura de las últimas temporadas, porque «la gente se identifica mucho con estos jugadores».

«Seguro que es difícil lograr el rodaje que tuvimos en el último Provincial, pero en su momento pudimos suplantar a (Gastón) Palma, que es un fenómeno como jugador y persona, y ojalá lo tuviéramos con nosotros, pero hoy está jugando en All Boys», expresó.

«Tenemos un presupuesto que no permite hacer locuras y deseamos que estos jugadores se queden para el Provincial, pero también sabemos que falta mucho para el Provincial (a principios de 2023) y vivimos en un país donde hoy el dólar es 2 y mañana vale 4. Y la gente ve a los jugadores solamente dentro de la cancha, pero tienen sus familias y nosotros no podemos competir (económicamente) con All Boys de Trenel o Alvear FBC o Costa Brava», planteó. Y ejemplificó: «Teníamos arreglado a Juan Gianinetto y se lo llevó All Boys de Trenel porque le hizo un mejor ofrecimiento».

