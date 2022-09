Denunciaron por violencia de género al intendente de Abramo

El intendente de Abramo, Sergio Herbsommer, deberá presentarse a declarar ante la justicia este lunes, tras una causa de oficio iniciada por «S/ Violencia de género» iniciada -el jueves a la madrugada- tras los dichos de su pareja en sede policial.

Según la versión de fuentes policiales, la mujer escapó de su casa durante la madrugada, luego de haber tenido un fuerte altercado con su marido, quién regresó de madrugada luego de una cena con amigos.

El jefe comunal negó haber atacado a pareja. Pero, trascendió que el vecino es policía y la llevó ante sus superiores, ocasión en que la víctima se habría negado a formalizar una denuncia y evitó el traslado a Salud Pública para constatar rastros de los golpes. Habría dicho que su intención era «no perjudicarle la carrera».

Si bien la información de lo ocurrido que trascendió fue puesta en duda por el intendente, lo concreto es que en sede policial se inició una causa judicial de oficio ante la negativa de la mujer de realizar la denuncia y concurrir al hospital para la correspondiente revisación médica, el jueves alrededor de las 3.30 horas.

La policía local realizó la correspondiente presentación en la Fiscalía de General Acha, desde donde se solicitó al Juez de Control Diego Asín una exclusión del hogar de residencia común de Herbsommer y la prohibición de acercamiento a una distancia menor de 100 metros de la víctima, más otros medios de contacto. Las medidas fueron aceptadas por el magistrado y dispuso notificar al implicado.

El intendente asumió el cargo luego de que, como concejal y junto a sus pares, denunciaran por irregularidades administrativas a Julio Clemant, elegido por el pueblo en las últimas elecciones. La supuesta víctima trabaja en la gestión municipal en el área de la mujer.

LA VERSIÓN DEL ACUSADO

El intendente contó su verdad al cronista de La Arena. «Pobre V…..tiene un gran problema psicológico o psiquiátrico, nada es la realidad. No sé qué habrá decidido el Juez, pero ahora se hará un seguimiento neurológico, no sé, la verdad no he hablado nada con ella, tampoco puedo hablar, así que la verdad desconozco hasta el momento, no tengo una información cierta», explicó.

-¿Qué pasó realmente?

-Tengo que ir el lunes a declarar lo que pasó, que no pasó nada, porque yo estaba durmiendo cuando llegó la policía a notificarme de que ella había ido a la Comisaria y nada, eso tengo que ir a declarar, nada más que eso, no sé qué me irán a preguntar, no hubo una pelea, en ningún momento le pegué como están diciendo en las noticias, porque no lo hice. Es más, en todo momento, desde el día que la conozco a hoy, siempre trate de ayudarla, todo para su bien, por todos los momentos que ha pasado ella en su vida, de su problemas que tiene, pero bueno, ya está, no puedo hacer más nada, ya esto tocó fondo. Hasta acá llegué. Ella no toma dimensión de las cosas que hace y es la realidad, lamentablemente me metió en un quilombo sin comerla ni beberla y viste como es los que no están al día, no saben si es verdad o es mentira, lo primero que hacen es ensuciar y poner cosas que no son, pero bueno, que va hacer, es esto, no hay otra cosa.

