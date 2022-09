Homofobia: Dura sanción para los agresores del arquero Nicolás Fernández

El Tribunal de Disciplina de la Liga de Trenque Lauquen aplicó duras sanciones a quienes agredieron con insultos homofóbicos al arquero Nicolás Fernández, ex Atlético Santa Rosa y General Belgrano, quien se mostró conforme con el fallo luego de haber denunciado públicamente el caso.

Benjamín Orosco, delantero de FBC Argentino de Trenque Lauquen, fue suspendido por once fechas; en tanto que el entrenador del mismo equipo, Julio Molina, recibió nueve fechas de sanción.

Las penas se deben a sus insultos homofóbicos sobre Nico Fernández, el arquero de Huracán de Pellegrini, durante el partido que ambos equipos disputaron por la novena fecha del torneo de la Liga Trenquelauquense de fútbol, publicó el diario La Arena.

«Durante casi los 90 minutos viví una situación de constante hostigamiento por parte de uno de los jugadores del equipo rival. En reiteradas oportunidades recibí insultos y agravios homofóbicos que hacían referencia a mi orientación sexual, la cual es de público conocimiento. El árbitro percibió lo sucedido y expulsó al jugador», relató en su momento Fernández, ex arquero de Atlético Santa Rosa y General Belgrano en la Liga Cultural.

Al hacer pública esa situación, Nico le pidió a la Liga que «evalúe la situación y sancione de manera ejemplar este hecho como forma de transmitir que ya no hay lugar para este tipo de comportamientos y para contribuir así con la construcción de un deporte libre de discriminación».

DOBLE SANCIÓN

El Tribunal de Disciplina se expidió en estas horas y las sanciones fueron importantes. El agresor, expulsado durante el partido por el árbitro, fue suspendido por once fechas y no podrá jugar hasta el año próximo.

«En el primer tiempo, el arquero de Huracán, Nicolás Fernández, me dijo que el 9 de Argentino le estaba diciendo cosas sobre su sexualidad. Le dije que siguiera jugando y que, cuando yo lo escuchara, tomaría alguna medida. Y en el segundo tiempo, luego de una jugada en el área de Huracán, llegué a escuchar agresiones sexuales, subidas de tono, del 9 visitante al arquero local», le dijo el árbitro Marcelo Saavedra a Tiempo Argentino, al referirse a la expulsión del agresor.

Pero el accionar del árbitro fue más allá y permitió la suspensión del DT Molina, en su caso por nueve fechas. ¿Por qué? «Cuando el juego se iba a reanudar (luego de la expulsión a Orosco), escuché que me gritaron desde el banco de suplentes de Argentino. Le pedí al técnico que se calmara, que recapacitara, pero siguió hablando y dijo ‘siempre lo mismo con el puto ese’. Entonces también lo expulsé», relató el árbitro. Esa situación, que no había sido percibida por el propio Fernández, quedó plasmada en el informe, y por lo tanto el DT también fue suspendido.

CONFORME

«Estoy conforme con el fallo», dijo Nico Fernández, quien se mostró agradecido por el compromiso del árbitro y a la vez contrariado porque no hubo sanción para el club Argentino, especialmente teniendo en cuenta que el partido fue suspendido en los minutos finales por insultos homofóbicos desde la tribuna.

«Estoy conforme en cuanto a la solución de la liga, me parece acertado el fallo, si bien no hay sanción al club, que habría sido importante. Me sorprendió para bien el informe del árbitro, que aportó los insultos del técnico, que yo no los había escuchado», señaló el arquero.

En ese contexto, comentó que a partir de este fallo «la próxima vez que alguien tenga ganas de insultar adentro de la cancha, lo va a pensar, por la discriminación o por la sanción».

