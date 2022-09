JDP 2022: Clasificaron los equipos de ajedrez Sub 14 y Sub 16 para los Juegos Evita

Con la presencia de ajedrecistas de toda La Pampa se desarrolló la final provincial de la competencia que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo de La Pampa, y otorga la clasificación para las finales nacionales de los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata.

Las partidas se disputaron en las instalaciones del club social “El Círculo” de Santa Rosa y en la categoría sub 14 se clasificaron Tiziano Albornoz, Quintín Errea Kozac, Julen Iker Azaldegui, Franco Chavez, Leyla Steven y Martina Rauschenberger.

Por su parte, en sub 16, el equipo pampeano estará integrado por Juan Ignacio Palmieri, Tiago De La Cruz Raful, Yoel Nahuel Arrieta Orellano, Camila Inés Gette y Violeta Procetti.

CÓMO SIGUE

Este jueves se disputarán las finales provinciales de futsal. El sub 14 femenino se repartirá en Santa Isabel y Algarrobo del Águila, mientras que el sub 14 y el mixto sub 13 lo harán en Trenel. En todos los casos desde las 9 horas.

En tanto, el viernes, a partir de las 9 horas, se definirán el vóley y el hockey en ambas ramas. El vóley lo hará en Macachín; y el hockey en General Pico.

