Cuota Alimentaria: Diputados sacó dictamen para la gratuidad del reclamo

En comisión en Legislación General se emitió dictamen favorable al proyecto de Ariel Rojas y Valeria Luján para modificar los artículos 69 y 71 de la Ley 2699 – Sobre la Gratuidad en el Reclamo de Cuota Alimentaria.

“Durante el 2021 el 90% por ciento de las madres tuvieron que reclamar en la justicia para obtener la cuota alimentaria. El no pago constituye actos violentos contra las mujeres. Todo lo que no contribuye una parte lo solventa la otra. Los altos índices de mora son los que obligan a garantizar las cuotas alimentarias”, argumentó Rojas.

“La intención es facilitar el acceso a la justicia, para que la situación económica no determine las posibilidades de poder reclamar, con el fin de no incurrir en un doble gasto: tener que solventar el no pago de la cuota y el gasto de la justicia”, señaló el diputado.

OTROS PROYECTOS

También salió por unanimidad la iniciativa por la que se crea el Perfíl de Ciudadanía Pampeana Digital (CIPADI) con el objeto de centralizar y facilitar a la ciudadanía el acceso a los servicios digitales que brinda la Administración Pública Provincial.

Se sacó despacho favorable al proyecto por el que se declara beneplácito y se expresan públicas felicitaciones al escalador Martín Tissera, oriundo de la localidad de Miguel Riglos, por su conquista de las cumbres del Aconcagua y el pico Kibo, el más alto del volcán Kilimanjaro en Tanzania, África.

En forma unánime se emitió dictamen favorable a la iniciativa por la que se declara de Interés Legislativo la realización de la “X Expo Vivero”, que se desarrollará los días 22 y 23 de Octubre, en el Jardín Botánico Provincial, ubicado en Av. Perón y Chimango de la ciudad de Toay.

