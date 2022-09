Murió Ángel Garay, el radiotelegrafista que le escribió a Perón por el corte del río Atuel

El ex comisario Ángel Garay, el policía que en 1947 le envió una carta a Juan Domingo Perón, en reclamo por las consecuencias del corte del río Atuel, por parte de Mendoza, falleció en las últimas horas a los 101 años. La noticia fue confirmada por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, a través de Twitter.

«Con profundo dolor despedimos a don Ángel Garay, un visionario y pionero en la defensa de nuestro río Atuel. La alerta que envió en 1947 al presidente Perón por el corte del agua, fue el inicio de una lucha inclaudicable en defensa de nuestros recursos hídricos que hoy continúa», escribió el primer mandatario pampeano.

Con profundo dolor despedimos a Don Ángel Garay, un visionario y pionero en la defensa de nuestro río Atuel. La alerta que envió en 1947 al presidente Perón por el corte del agua, fue el inicio de una lucha inclaudicable en defensa de nuestros recursos hídricos que hoy continúa. pic.twitter.com/7Ul15nLBbU — Sergio Ziliotto (@ZiliottoSergio) September 22, 2022

CARTA

Garay le escribió una carta al entonces presidente de la Nación por la «desesperante» situación en el oeste pampeano.

A raíz de ello se firmó la resolución para la descarga del Nihuil desde Mendoza.

El protagonista de ese hecho habló sobre aquel histórico momento en numerosas notas publicadas por el diario La Arena.

«Fue algo que surgió sin querer, me nació porque me sentí tan impactado por la situación que escribí la nota. Recién años después me enteré lo que se generó», contó sin cambiar su postura humilde, tal vez sin tener en cuenta que aquél gesto que para él no fue más que un impulso, con el correr del tiempo se transformó en un hito para la historia pampeana.

La reseña cuenta que Garay fue enviado en el ’45 como agente policial a Paso de los Algarrobos y al poco tiempo aprendió el oficio de telegrafista. Dos años después, conmovido por el panorama desolador del oeste de la provincia por la falta de agua, decidió escribir una carta al presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. «Seguramente debí enviar la nota por vía jerárquica, pero lo obvié y se la mandé directamente. Me contestaron con una tarjeta que aún conservo donde me decían que darían curso a mi reclamo. Años después supe lo de la resolución que se firmó», recordó Garay.

EXODO

La famosa resolución 50/49 se firmó en enero de 1949 y allí la empresa de Agua y Energía Eléctrica dispuso «la entrega de caudales de las descargas de El Nihuil, por un total de 27,5 hectómetros cúbicos anuales, con destino a bebida de poblaciones y ganado, riego de las praderas naturales y alimentación de presas y lagunas».

La resolución nunca se cumplió por parte de la provincia de Mendoza y allí se produjo el gran éxodo pampeano, porque el río siguió seco y los pobladores, la gran mayoría con antepasados indígenas, emigraron hacia Luan Toro, Victorica, General Acha, Santa Rosa y otras localidades del territorio pampeano.

«Era una situación desesperante, cuando yo llegué el Atuel tenía cauce y después un hilito de agua. Hubo una gran crisis, con una epidemia que mató animales y personas y los pobladores decidieron irse», lamentó.

Comentarios

Comentarios