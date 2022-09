El castense que amenazó a Tani Fernández pidió disculpas y tendrá que hacer tareas comunitarias

Este lunes terminó el juicio contra el castense Alejandro Dagnino, quien amenazó reiteradamente en sus redes sociales al hijo del presidente Alberto Fernández. En un allanamiento en su domicilio se encontró un arma. El castense fue beneficiado con una suspensión del juicio a prueba durante un año y medio, lapso durante el cual deberá realizar tareas comunitarias y efectuar cursos en el INADI.

Dagnino pidió disculpas durante la audiencia realizada hoy por Zoom. Durante un año y medio deberá abstenerse de cometer nuevos delitos, tendrá prohibido cualquier acercamiento a las víctimas, deberá realizar cursos en el INADI y no podrá ausentarse de su residencia sin dar aviso al juzgado.

El castense que amenazó a Estanislao Fernández, Tani, hijo del presidente Alberto Fernández, se le aplicará una probation, por las furiosas publicaciones que realizó en distintas redes sociales.

En el domicilio de Alejandro Dagnino, en Eduardo Castex, se encontró además un arma. A lo largo de más de un año y en cinco oportunidades, Dagnino amenazó a Tani y a un amigo, César Cabrera, con textos del estilo “enano puto, bolsa de mierda”. “Se podría hacer atentado con coche bomba”. “Desile (sic) a Cabrera que no se ponga más el sweter viejo negro deshilachado, ensima (sic) de putos, antipatria, aborteros enemigos de la familia”.

FALCON VERDE Y MOTOSIERRA

Tani Fernández estuvo representado por el abogado Juan Pablo Fioribello y se consiguió en un año que a Dagnino se lo enjuiciara y que se le dicte la probation, dado que el delito de amenazas lo permite.

«Los vamos a cargar en un falcon verde los vamos a torturar y le vas a cortar la cabesa (sic) con una motosierra». «Pronto vas a morir por el sido o por un camión que te aplaste la cabeza. Acordate que tu papi se está echando en contra a un país entero. Ay (sic) que echarte nafta y kemarte vivo», fueron parte de los sucesivos mensajes entre 2020 y 2021. Fue por Instagram y otras redes.

La cuestión de la condena a Dagnino tiene máxima importancia porque, en cierto sentido, es una respuesta a los mensajes de odio que, como en el caso del ataque a la vicepresidenta, después se convirtieron en un hecho concreto. Según cuentan, al principio no se le dieron trascendencia a las amenazas, pero las cosas empezaron a cambiar cuando Dagnino posteó algunas fotos de Tani o mencionó la ropa que usaba, elementos que evidenciaban algún tipo de seguimiento o contacto visual.

Tras el allanamiento en la vivienda en La Pampa y el secuestro del arma, se puso en marcha la causa por amenazas. En principio intervino el fiscal porteño Miguel Angel Kessler y Fioribello representando a Tani. Este lunes terminará el juicio y las partes se pusieron de acuerdo en que se aplique una probation, aunque eso implicará numerosas tareas y cursos que el acusado deberá realizar.

Más allá de ese final, se demuestra una vez más que no se pueden desconocer las amenazas y los odiadores que actúan en las redes sociales. El peligro es que pasen a la acción. Y eso quedó evidenciado en el ataque contra CFK.

«ODIO Y RESENTIMIENTO»

El abogado de Tani Fernández, Juan Pablo Fioribello, sostuvo -en diálogo con AM750- que Dagnino «es un personaje cargado de odio y un resentimiento muy grandes».

«Como dije en la audiencia, acá no se trata del hijo o no hijo, sino de que haya este tipo de personajes que van dinamitando este odio por todos lados”, agregó.

“Son guapos de cartulina detrás de un teclado y cuando les cae la policía en la casa se les va la guapeza en dos segundos”, dijo el abogado.

Fioribello explicó que hubo acuerdo respecto de una probation «porque acá no se trata de revanchismo”. 2El objetivo no es que esta persona vaya presa, sino que intentamos que esta persona entienda con talleres de violencia y discriminación, que no es el camino. Recién cuando cumpla todos los requerimientos, se terminará el proceso con el sobreseimiento”.

