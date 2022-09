Es castense, fue reina del trigo, es funcionaria de Kicillof y fiscaliza Telekino

La castense Elizabeth “Liza” García sorprendió –el domingo a la noche- cuando apareció en la pantalla de Canal 9 de Buenos Aires, durante el sorteo del juego Telekino de la Lotería de Buenos Aires. La ex reina nacional del Trigo actualmente es Escribana General del gobierno de Buenos Aires.

“Liza” García ayer comenzó a este diario digital que asumió en el cargo durante la anterior gestión gubernamental, y fue ratificada por las actuales autoridades. “Toda mi familia tuvo y tiene militancia política, pero en mi caso soy pampeana. Hago un trabajo técnico y no tengo militancia en ningún partido político. Asumí por mérito propio y es un trabajo que me fascina. Es muy exigente, pero me reconforta”, destacó.

La entrevistada detalló que recorre todo el territorio bonaerense realizando escrituras de propiedades, como también debe tomar juramento a los funcionarios, todas las actividades notariales del gobernador Axel Kicillof y fiscalizar todos los sorteos de la Lotería de Buenos Aires, entre los cuales está el juego Telekino.

“ENCONTRÉ MI LUGAR”

“Después de 20 años de abogada, hace 5 años encontré mi lugar como escribana de la provincia, porque me permitió contactar y vivenciar con la gente, con los intendentes y quienes trabajamos en los trámites previos, lo que significa para las personas tener la escritura de su casa después de años o generaciones”, relató quien también fue reina de los Estudiantes castenses.

“Es un trabajo hermoso, porque a todos los expedientes y el trabajo de oficina, lo coronamos cuando entregamos la escritura de una propiedad”, concluyó.

