Malos tratos a niños en escuela de Castex: La docente ya tenía una denuncia anterior

Fuentes judiciales confirmaron que también hay «una exposición policial» de un progenitor contra la misma docente de la Escuela 251 «Maestro Horacio Coria» por «maltrato escolar» hacia su hijo. Este episodio ocurrió «hace más o menos un mes» e incluso estaba en conocimiento de las autoridades educativas, aseguraron.

La denuncia por violencia escolar contra una docente de la Escuela 251 tuvo un fuerte impacto social y político, porque la acusada también es la presidenta del bloque de concejales del Frente Cambiemos.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron -en las últimas horas- algunos episodios que involucran a la docente, y que actualmente serían investigados en la Justicia y también en organismos administrativos como el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación de La Pampa y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

Desde la Justicia confirmaron que están tomando declaraciones y recolectando elementos probatorios por los supuestos episodios de violencia escolar registrados en el establecimiento educativo castense.

«Estamos interviniendo y colectando la información necesaria para poder brindar esa información a los organismos que pueden intervenir, como puede ser el Tribunal de Disciplina de Educación y la FIA, que conforme a lo manifestado desde la escuela, ya estarían al tanto de alguna otra situación planteada en relación a esta docente. Pero desconozco que actuaciones realizaron en esos organismos porque aún no me remitieron esa información», confirmaron.

-¿O sea que hay antecedentes de episodios violentos que involucran a la misma docente?, consultó el cronista.

-Según me manifestaron desde el establecimiento educativo, hay otra exposición realizada, hace aproximadamente un mes, por un padre o madre.

«NO ES NUEVO»

El malestar de algunos progenitores fue «in crescendo» en el establecimiento educativo, dado que cronológicamente se realizaron una exposición y después de una denuncia en la comisaría departamental de Eduardo Castex.

También llamó la atención que la situación no haya sorprendido a algunas autoridades educativas, porque supuestamente tenían algunos indicios, e incluso dejaron trascender que se habían tomado algunos recaudos «para proteger a los niños».

«No es algo nuevo, lamentablemente en algún momento iba a tomar estado público y acá estamos», sintetizaron -con resignación- algunos interlocutores vinculados a la única escuela de jornada completa de esta localidad.

CAUSA JUDICIAL

El primer caso que trascendió fue la denuncia que realizó -el viernes- la madre de un alumno de la Escuela 251 en la comisaría castense, donde acusó a la docente de «agresión verbal y maltrato físico» contra su hijo.

La denunciante acusó a la docente de «agresión o maltrato verbal y agresión física» a un niño de tercer grado de la Escuela 251. «Aparentemente sería un tironeo del brazo para cambiar de banco al niño», y este se habría dirigido a la dirección para relatar el episodio, y las autoridades seguidamente habrían citado a los progenitores para contengan y retiren al niño del establecimiento educativo.

La Justicia tomó intervención, pero el episodio se encuadraría como una situación administrativa, no penal, porque no habría lesiones constatadas en el menor de edad. «Tomamos intervención como en cualquier otra denuncia, y haremos las derivaciones necesarias. Pero, hay casos que son penales y además tienen competencia otros organismos administrativos, y hay casos que no son penales y tienen competencia solamente los organismos administrativos», explicaron.

