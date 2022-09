Expo Vivero 2022: Más de 70 viveristas en el Jardín Botánico Provincial

La 10° edición de la Expo Vivero 2022 se desarrollará los días 22 y 23 de octubre en la sede del Jardín Botánico Provincial. Setenta viveristas de toda la provincia ya están inscriptos y aún quedan cupos disponibles.

La ministra, Fernanda González, señaló que este evento “es muy esperado por la ciudadanía en general, como también muy convocante por parte de los expositores”.

“El Jardín Botánico Provincial nació en 2010, el año siguiente ya comenzamos con la exposición, que fue creciendo hasta la interrupción por la pandemia. Estamos convencidos que este será un año muy exitoso en cuanto a la concurrencia”, agregó.

Durante el evento no sólo se realizará la exposición y venta de plantas, así como la presencia de los viveros forestales provinciales, que también estarán visibilizando y vendiendo los ejemplares que producen. «Sino que contaremos durante los dos días con espectáculos musicales y patio de comidas, siendo el evento con entrada libre y gratuita», explicaron.

Finalmente González remarcó la importancia del trabajo conjunto y el apoyo de la Municipalidad de Toay tanto en esta actividad como todas las acciones relacionadas con el Jardín Botánico.

DETALLES

Por su parte el director General de Recursos Naturales, Carlos Bonnemezón, informó que los viveristas podrán ingresar el viernes 21 -desde las 8 horas-, registrarse en la Administración y luego se los ubicará en el stand determinado.

Para el público las puertas se abrirán el sábado desde las 12 hasta las 20 horas, y el domingo desde las 10 hasta las 20 horas.

“La recomendación principal es que no se puede ingresar con mascotas, no se puede fumar en el predio y no se expenderán bebidas alcohólicas”, informó la subdirectora de Fauna, Adriana García. Asimismo aclaró que los expositores serán sólo vendedores de plantas.

