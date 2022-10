En Castex, Educación apartó a la docente denunciada por maltrato escolar

El Ministerio de Educación de La Pampa desplazó a la docente acusada de malos tratos a niños de Tercer Grado de la Escuela 251 «Maestro Horacio Coria» de Eduardo Castex, confirmaron ayer fuentes consultadas. La decisión se habría adoptado el viernes, y tendría vigencia mientras se lleve adelante el sumario administrativo, donde intervendrían el Tribunal de Disciplina de Educación y paralelamente también tendría intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). También, se sustancia una causa judicial en la Fiscalía Adjunta local.

El caso de las presentaciones realizadas por padres de alumnos de la única escuela de jornada completa de Eduardo Castex, rápidamente tuvo un fuerte impacto social, dado que la acusada además se desempeña como presidenta del bloque de concejales de Cambiemos de esta localidad.

Las últimas versiones surgidas en torno a este grave episodio, rápidamente se pudieron oficializar. La cuestionada docente fue desplazada, y tendrá que permanecer alejada del aula para no entorpecer la investigación interna. En el portal web de la cartera educativa se anunciaron designaciones para este lunes, desde las 9 horas, donde entre los cargos que se concursan está tercer grado C de la Escuela 251, para reemplazar a la docente denunciada de episodios violentos con sus alumnos.

DENUNCIAS

La última denuncia contra la docente -concejala fue radicada el viernes 23, por la madre de un niño de tercer grado, que ante las autoridades policiales argumentó que el alumno sufrió una «agresión o maltrato verbal y agresión física».

«Aparentemente sería un tironeo del brazo para cambiar de banco al niño», indicaron fuentes ligadas a la investigación; y este se habría dirigido a la dirección para relatar el episodio, y las autoridades seguidamente habrían citado a los progenitores para contengan y retiren al niño del establecimiento educativo. Posteriormente se puso establecer que existía una exposición policial previa, por una situación similar.

La versión periodística fue confirmada por el jefe de la comisaría departamental de Eduardo Castex, Daniel Pérez. «Es real toda la información» publicada por LA ARENA, porque hay dos presentaciones radicadas en la dependencia policial local, donde los progenitores acusan a la docente por supuestos casos de malos tratos, expresó.

Además, se habrían iniciado investigaciones administrativas en el Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación de La Pampa y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

En el transcurso de la semana prestaron declaración las autoridades educativas en la comisaría local, para ser incorporada en el expediente judicial.

Y si bien la Justicia tomó intervención, el episodio se encuadraría como una situación administrativa, no penal, porque no habría lesiones constatadas en el menor de edad. «Tomamos intervención como en cualquier otra denuncia, y haremos las derivaciones necesarias. Pero, hay casos que son penales y además tienen competencia otros organismos administrativos, y hay casos que no son penales y tienen competencia solamente los organismos administrativos», explicaron.

