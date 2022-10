Futbolista argentino está involucrado en un caso de violencia sexual en Brasil

La Policía Civil de Brasil concluyó la investigación al futbolista argentino Alexis Lucas Delgado en un caso de violencia sexual contra una joven en Río de Janeiro, a partir de una denuncia que lo involucró junto a dos de sus compañeros en el Botafogo de Ribeirão Preto, equipo de la tercera división.

Delgado, delantero de 27 años, fue imputado por el delito de «dissimulação» (engaño, que es la posesión sexual mediante fraude). Según el informe policial, la denunciante conoció al jugador Alexis Lucas Delgado en una discoteca de Barra da Tijuca y fueron al hotel en Santo Cristo, donde se alojaba el plantel, en la noche del 26 de septiembre.

Si bien la relación fue consensuada, la joven aseguró que Delgado no respetó su deseo de utilizar preservativo y la engañó. Además, denunció que otros dos jugadores, identificados como Eduardo Hatamoto y João Diogo Jennings, ingresaron a la habitación en la madrugada y abusaron de ella. Hatamoto fue acusado de agredir a la mujer con un mordisco en el pecho y Diogo Jennings, por insulto y acoso sexual.

Según el sitio brasileño Globo.com, los investigadores explicaron que Delgado fue incriminado por el delito de posesión sexual mediante fraude: «Cuando un hombre realiza un acto sexual sin condón, y una mujer no lo quiere, o sea, fue engañada. Sí quería el acto sexual, pero no lo quería sin condón. Según ella relata, fue todo muy rápido. Por lo tanto, cuando se dio cuenta de que él no tenía condón, el acto sexual ya había terminado».

Las investigaciones dan cuenta de que los jugadores João Diogo Jennings y Eduardo Hatamoto habrían ingresado a la habitación de la pareja durante la noche y ambos agarraron a la víctima en un intento de convencerla de tener sexo con ellos. Cuando ella se negó, João Diogo la maldijo y Eduardo Hatamoto, procesado por violación, la agredió con un mordisco en el pecho.

Alexis Delgado, sobrino del ex futbolista de Boca Marcelo «Chelo» Delgado, regresó a la Argentina luego de que su contrato fuera rescindido por el club y no hizo declaraciones. Los futbolistas brasileños negaron las acusaciones y el Botafogo de Ribeirão Preto aseguró que aún no fue informado sobre la conclusión de las investigaciones.

