Verstappen se coronó bicampeón de la F1 en un desvirtuado y confuso GP de Japón

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se coronó campeón de la Fórmula 1 por segundo año consecutivo, luego de ganar este domingo el Gran Premio de Japón, que estuvo interrumpido durante más de dos horas por las condiciones meteorológicas en el circuito de Suzuka.

Verstappen partió desde la pole position que pudo defender en una largada accidentada por la cantidad de agua acumulada en el trazado, lo que provocó que flameara la bandera roja tras los abandonos del tailandés Alexander Albon (Williams) y el español Carlos Sainz Jr. (Ferrari).

Cuando se cumplía la tercera vuelta, la carrera fue detenida e ingresó en un largo compás durante el que se especularon diferentes definiciones por dos factores condicionantes: el pronóstico de continuidad de la lluvia y el escaso margen de luz natural para cumplir con la prueba.

Los estoicos fanáticos japoneses, que volvían a presenciar el GP nipón tras dos años de ausencia en el calendario por la pandemia, soportaron el agua con mucho entusiasmo y recibieron un premio cuando los comisarios deportivos anunciaron el reinicio a más de dos horas de la interrupción.

The moment Max found out he was world champ 🙌#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/nQD8oVaplD

— Formula 1 (@F1) October 9, 2022