Messi sigue con molestias y no jugará ante el Benfica

Lionel Messi no quiere asumir ningún riesgo y no jugará este martes ante el Benfica, en un choque de la cuarta jornada de la Champions League. El astro argentino, que padece una molestia leve en el gemelo, no participó del entrenamiento del plantel del Paris Saint Germain y quedó fuera de la convocatoria que hizo el entrenador Christophe Galtier para el duelo ante los portugueses.

«Tras sufrir una pequeña molestia en el gemelo, Lionel Messi será baja para el partido de mañana contra el Benfica», informó el PSG en sus redes sociales, con lo que oficializó lo que ya se vislumbraba desde el fin de semana.

Tras haberse perdido el partido del sábado ante el Reims por la Ligue 1, Messi no se sumó al resto de sus compañeros en la práctica de este lunes pensando en el cruce ante el Benfica. El capitán del seleccionado argentino siguió con los trabajos de recuperación y luego quedó confirmada su ausencia por segundo encuentro consecutivo cuando el club dio a conocer la nómina de convocados para el partido del miércoles en el Parque de los Príncipes.

Según informó el diario Le Parisien, el astro argentino no correrá ningún riesgo, continuará unos días más con su recuperación y espera estar disponible para el clásico del domingo, cuando el PSG reciba al Olympique de Marsella, uno de sus principales perseguidores, en un cruce de la undécima jornada de la Ligue 1.

Messi sufrió una molestia en el gemelo en el partido de la semana pasada contra Benfica en Lisboa y, en ese momento, a falta de 10 minutos, fue reemplazado por el entrenador Galtier por precaución. Y si bien en el parte médico oficial el club mencionó «exámenes tranquilizadores», Messi no participó desde entonces en ningún entrenamiento junto a sus compañeros y tampoco había sido convocado para el partido del sábado ante Reims (0-0), correspondiente a la Ligue 1. Habrá que ver su evolución en los próximos días y esperar que pueda regresar para el choque ante el Marsella.

