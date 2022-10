Militante del PRO lanzó el ciclo de entrevistas “Pampeanos que la rompen”

En estos días se estrenó el primer capítulo de «Pampeanos que la rompen», una serie de charlas con pampeanos y pampeanas que se destacan en lo que hacen. Los mismos están producidos por Jorge Sturzenegger, un abogado de 34 años, involucrado en política y que pertenece al PRO de La Pampa.

El primer capítulo, con amplia repercusión, fue visto por miles de personas, tiene como protagonista a Sebastián Del Sol, un fotógrafo que recorrió La Pampa de punta a punta, contando las historias detrás de cada imagen.

Por su lado, Jorge Sturzenegger afirmó tras el estreno que «la idea es mostrar que podemos salir adelante, a pesar de la situación delicada que vivimos, hay miles de pampeanos que se levantan temprano a trabajar y generan oportunidades en la provincia».

“También me gusta pensar la política desde la cercanía, charlando, escuchando y reflexionando sobre lo que tenemos que mejorar para que cada pampeano tenga la posibilidad de progresar en su lugar» dijo el joven dirigente de Juntos por el Cambio.

Sturzenegger afirmó que «desde muy chico tengo vocación política. No me resigno a pensar que mi país no tiene salida. Claro que la tiene. Necesitamos apoyar a aquellos que generan trabajo, invierten y apuestan por la provincia». «Sueño con que los jóvenes no tengan que irse de su lugar por la falta de oportunidades».

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

En los próximos capítulos que se publicarán en el canal de YouTube y en las redes sociales de Jorge Sturzenegger están figuras como el periodista Diego Cabot, el empresario Ignacio Lartirigoyen, entre otros.

«Son todas historias que nos dejan una enseñanza y nos muestran que hay futuro» finalizó Sturzenegger.

