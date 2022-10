En el CD de Castex pedirán que se tome licencia la edila denunciada por maltrato escolar

El Concejo Deliberante de Eduardo Castex sesionó el jueves con una tensa calma. Y en el transcurso de la semana que viene, se potenciará la primera, y se disminuirá la tranquilidad. El motivo está centrado en la negativa de la presidenta del bloque de concejales del Frente Cambiemos, María Emilia Romero, de tomar licencia mientras se lleva adelante la investigación judicial y administrativa por el supuesto maltrato de alumnos en la Escuela 251 «Maestro Horacio Coria» de esta localidad.

Desde el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) esta semana realizarán un pedido formal, e incluso podría contar con el acompañamiento de -al menos- algunos ediles del oficialismo. «No nos queremos involucrar en cuestiones judiciales y administrativas de la actividad privada de un integrante del Concejo, pero es una forma de proteger a la acusada y prestigiar la institucionalidad del cuerpo deliberativo», confirmaron fuentes consultadas.

E incluso plantearon que actualmente se registra una notoria contradicción: «Un organismo del Estado la suspendió en el cargo para llevar adelante la investigación sin obstáculos, pero en otro Poder del mismo Estado se desempeña con normalidad».

REUNIONES Y POSTURAS

Previo a la sesión del jueves, el bloque de Cambiemos habría mantenido una reunión con la intendenta Mónica Curutchet, supuesta y coincidentemente para abordar diferentes temas inherentes a la gestión municipal. Entre los concejales oficialistas existiría coincidencia que Romero debería tomarse licencia en el cargo, más allá que algunos lo exteriorizarían con mayor efusión y otros acompañarían con leves movimientos de cabeza.

En ese encuentro, la jefa comunal, que además es abogada, habría planteado una máxima del derecho: nadie es culpable hasta que lo determine la Justicia. Esto habría sido interpretado como un apoyo a la concejala investigada, pero los concejales habrían argumentado cuestiones «éticas», y no continuar «acrecentando el desprestigio del cuerpo y los políticos».

Tras no alcanzar un acuerdo, el jueves se percibió un clima enrarecido en la sesión del Concejo. Romero tenía un escrito sobre la banca, que finalmente no leyó. Mientras que en el resto de las bancas también contaban con al menos un texto para leer, después que lo hiciera la edila cambiemista.

Un concejal de Cambiemos directamente no asistió a la sesión. Y si bien se tejieron varias hipótesis, hay dos motivos por los cuales no habría asistido. «Realmente tenía una situación de índole familiar que atender, pero también sería cierto que si eso no hubiera ocurrido, tampoco iba a concurrir a la sesión», reconocieron fuentes dignas de crédito.

LO QUE SE VIENE

En medio de este clima enrarecido, la semana entrante habrá presentaciones para «pedir o sugerir» que Romero solicite una licencia en el cargo, mientras se espera la resolución de la Justicia y del Tribunal de Disciplina del Ministerio de Educación de La Pampa y de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA).

«En la reunión de comisión del lunes habría una charla, porque incumbe a todo el Concejo, no es una cuestión solamente del Frejupa o de Cambiemos. Respetar la institucionalidad y cuidar la imagen del CD es una prioridad, pero no nos queremos meter en la cuestión judicial y administrativa», explicaron. «Hay que abordar el tema con seriedad, no podemos seguir como si nada hubiera ocurrido. El planteo será desde la ética que debemos tener los funcionarios públicos o personas públicas que somos», agregaron.

DENUNCIAS Y DESPLAZAMIENTO

Padres de alumnos de la Escuela 251 denunciaron a la docente por malos tratos contra sus hijos. Ante esta situación desde el Ministerio de Educación de La Pampa desplazaron a la docente y concejala de Cambiemos, para llevar adelante una investigación con la intervención del Tribunal de Disciplina de Educación y paralelamente también tendría intervención la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA). Además, se sustancia una causa judicial en la Fiscalía Adjunta local.

El caso de las presentaciones realizadas por padres de alumnos, rápidamente tuvo un fuerte impacto social, dado que la acusada además se desempeña como presidenta del bloque de concejales de Cambiemos de la localidad.

La última denuncia contra la docente-concejala fue radicada el viernes 23 de septiembre, por la madre de un niño de tercer grado, que ante las autoridades policiales argumentó que el alumno sufrió una «agresión o maltrato verbal y agresión física».

