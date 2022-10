Hoy se cumplen 48 años, del natalicio de «Pipo» Valdez

17 de Octubre de 1974 – Nace Mario Agustín “Pipo” Valdez, en la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Músico interprete de vientos y charango y compositor.

Cuenta Pipo: “Toda mi infancia está basada en la peluquería. Mi papá me había regalado una quena y una zampoña y una vez me llevó ahí para cortarme el pelo. Empecé a ir todos los días. Cuando llegó Mauro, Amaranto Chañi me puso a que yo le enseñara. Juanjo, que es mi primo, al principio iba para joder pero cuando nos quedamos sin percusionista le fuimos enseñando, entre el Seba y yo, y se largó solo”. Y así comenzó a gestarse el conjunto jujeño “Los Tekis” (vocablo del idioma quichua que se traduce como los “niños”), en la peluquería de los Chañi.

En 1991 se convierte en miembro fundador de “Los Tekis”, junto a Mauro Coletti, Juan José Pestoni y Sebastián López. Walter Sader y “Pucho” Ponce se unirían en 1995.

Desde entonces su carrera está ligada al grupo que representa a la Ciudad de San Salvador de Jujuy. Debutaron en el Festival de la Serenata de Cafayate de 1991.

Fueron “Consagración” del festival de Cosquín en 1995, año de lanzamiento de su álbum debut instrumental, titulado «Los Tekis».

Obras: Diablero (con Héctor Burgos, Juanjo Pestoni y Sebastián López) – Sigue el cambalache (con Juanjo Pestoni y Sebastián López).

