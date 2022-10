El SMN emitió alerta amarilla para La Pampa y el resto del país

El servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas por tormentas en la provincia de Buenos Aires, lluvias abundantes en Neuquén y vientos fuertes en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja, San Juan y Mendoza.

Las localidades bonaerenses bajo alerta son Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas y Salto, donde se esperan que las tormentas estén acompañados por fuertes vientos.

En tanto, serán afectados también por tormentas los departamentos de Alberti, Bragado, Chivilcoy, General Viamonte, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, General Alvear, General Belgrano, General Paz, Las Flores, Lobos, Monte, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, el oeste de Castelli, de Chascomús, de Dolores, de General Lavalle, de Lezama, de Punta Indio, de Tordillo, Pila, el este de General Lavalle y La Costa en Buenos Aires.

Según el SMN, está área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas de intensas ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, mientras se esperan valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros (mm).

Para los pobladores de estas localidades, el organismo meteorológico recomendó no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aires libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; y estar atento ante la posible caída de granizo.

En la provincia de Neuquén, las zonas de cordilleras de Aluminé, de Chos Malal, de Loncopué, de Minas, de Picunches, de Ñorquín, el este de Loncopué, de Picunches, de Ñorquín, oeste de Añelo, de Pehuenches, el sur de Chos Malal y de Minas presentan alertas por lluvias.

En esta área se esperan lluvias de variada intensidad, algunas fuertes, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20mm., pudiendo ser superados en forma puntual y no se descarta la posibilidad de nevadas en las zonas más altas.

En tanto, rigen alertas amarillas por vientos en las localidades sanjuaninas de 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón, la capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía y las zonas bajas de Pocito, de Rivadavia y de Sarmiento.

También en General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza de la provincia de La Rioja; y en las localidades mendocinas de La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear, el este de Las Heras y la zona baja de San Rafael.

