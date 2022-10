Ziliotto: «La CSJ es cómplice de Mendoza en el ecocidio generado en La Pampa»

“No cortaron solo el río, cortaron el futuro del oeste pampeano. Por eso se ha hecho carne en la sociedad y en los gobiernos esta defensa irrenunciable”, enfatizó el gobernador Sergio Ziliotto en el acto que se realizó en el Puente Los Vinchuqueros, para conmemorar el Día de la Reafirmación de los Derechos Pampeanos sobre la Cuenca Interprovincial del río Atuel. “La Corte Suprema de Justicia es cómplice de Mendoza en este ecocidio que generaron en el oeste de La Pampa”, aseveró el mandatario pampeano.

El Puente de los Vinchuqueros, en el cauce seco del río Atuel, fue el escenario hoy donde se dieron cita las y los pampeanos para reclamarle a Mendoza y a la Corte Suprema de Justicia que se cumpla efectivamente con el caudal de 3,2 m3/s, que ella misma dictaminó.

DEFENSA IRRENUNCIABLE

“Este tipo de actos marcan sentimientos encontrados. Uno -analizó el gobernador Sergio Ziliotto- viene aquí con una enorme alegría, porque esto no es un acto del gobierno provincial, no es una posición del gobierno provincial, sino que el motivo que hoy nos une es la defensa de lo que nos corresponde”.

“La defensa de esa soberanía hídrica por la que tanto ha luchado la Provincia de La Pampa, desde los gobiernos hasta los pobladores, pasando por las instituciones intermedias; así se logró que este reclamo por la vuelta del río Atuel se haya hecho carne en cada una y cada uno de los pampeanos”, enfatizó.

El mandatario pampeano hizo hincapié en que más allá de las banderías políticas, de las ideologías y de los alineamientos sectoriales; esto muestra el sentido de pertenencia y de pampeanidad. “Uno de los rasgos de esa pampeanidad es la defensa de nuestros ríos”, aseveró.

Y en contraste con esa alegría, Ziliotto describió “la desazón de que hayan pasado 70 años desde que comenzó el robo del río Atuel”.

“Nos cuenta la historia lo que fue esta zona: un eje de desarrollo económico a partir del agua, porque eso es el agua: vida, desarrollo, sustentabilidad, futuro. No cortaron sólo el río, cortaron el futuro del oeste pampeano. Por eso se hizo carne en la sociedad y en los gobiernos esta defensa irrenunciable”, expresó.

“NO VAMOS A ABANDONAR LA LUCHA”

“Seguiremos en el mismo camino -aseguró Ziliotto-, con los argumentos de la historia, de la vida en sociedad, del respeto, intentando que Mendoza abandone ese autoritarismo hídrico que tiene. No sé si lo lograremos porque es una posición tozuda pensar que el agua es propia porque el río nace en su provincia y el resto que se las arregle como pueda”.

“Nos dijeron mil veces que darnos agua es romper el oasis de 5.000 hectáreas alrededor de San Rafael, no cuentan que para lograr ese oasis crearon un desierto de 50.000 hectáreas en La Pampa”, destacó.

“Por eso creo que tenemos un enemigo muy claro en la defensa de nuestros ideales y nuestro sentido de pertenencia. No vamos a abandonar la lucha, no sólo por una decisión del Gobierno, sino por una imposición del pueblo de La Pampa y de los pobladores del oeste, los que están y los que no están”, aseguró Ziliotto.

LA CSJ ES CÓMPLICE DE MENDOZA

“Prueba de que no abandonamos ninguna lucha en la responsabilidad que nos toca como Gobierno es que en el 2017, después de una presentación que hizo el gobierno de La Pampa en el 2014, creíamos que en poco tiempo volvería el Atuel”, se lamentó.

“Un fallo de la Corte de 2020 marcaba el camino de recomposición del ambiente y fijaba como meta interina un caudal de 3,2m3/s, para empezar a recomponer el ambiente, no como meta final, que tiene que ser volver a la misma situación que teníamos cuando funcionaba en pleno esplendor la Colonia Butaló a comienzos del siglo pasado», recordó.

“No vamos a ir por menos -dijo Ziliotto- y lo hemos demostrado. Siempre tuvimos el apoyo de las entidades intermedias, nuestros profesionales de la Universidad Nacional de La Pampa demostraron que, administrando el recurso como corresponde, con eficiencia, se podía cumplir con ese ingreso permanente de caudal que fijó la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“Lo que siempre le decimos a Mendoza es que no les gusta ser eficientes, total a ellos les alcanza, pero veremos hasta cuándo les alcanza. Según su modelo tampoco les alcanza el agua, hace poco una delegación mendocina fue a Israel, para ver cómo se administra el recurso y se hace un uso sustentable. Tendrían que haber ido hace 70 años para demostrar que al agua la usan y no la tiran”, cuestionó.

“En marzo de este año -continuó- presentamos ante la Corte una medida cautelar ambiental para que cese inmediatamente el daño ambiental. La respuesta fue: silencio. Ya pasaron siete meses. En agosto presentamos ante la CIAI un nuevo pedido de audiencia para explicar cómo se agrava el tema. Por eso no tengo dudas de que la Corte Suprema de Justicia es cómplice de Mendoza en este ecocidio que generaron en el oeste de La Pampa”, resaltó Ziliotto.

El gobernador reconoció “la lucha de todas y todos en defensa de la soberanía hídrica. Después de muchos años de lucha logramos que Mendoza abandone el proyecto de Portezuelo del Viento. Pero siguen pensando en cómo restringirnos un recurso que es de todas las provincias que componen la cuenca”.

“A esto se suma que aparecen proyectos de minería a cielo abierto, donde el recurso hídrico es secundario y lo utilizan sin mirar qué ocurre aguas abajo. Usando cianuro y otros minerales tóxicos. Pero quédense tranquilos, porque no vamos a retroceder ni un centímetro para seguir defendiendo lo que nos corresponde” finalizó.

MÁS VOCES POR EL ATUEL

En el acto, donde se conmemoró con poemas y música, se escucharon las voces de representantes de organizaciones intermedias y de los intendentes de Santa Isabel y Algarrobo del Águila.

Mirta Viola, de la Fundación Chadileuvú, ratificó el compromiso de la institución por “la lucha de los ríos pampeanos y, en especial, por la defensa del Atuel. Desde hace 38 años luchamos en defensa de los ríos. Y si contamos con nuestra antecesora, la Comisión Popular en Defensa de los Ríos Pampeanos, podemos afirmar que las y los pampeanos estamos muy activos en este medio siglo de defensa y no bajaremos los brazos”.

“El daño ambiental y humano es inmenso. No tiene precio el sufrimiento de los pobladores de nuestro oeste pampeano”, enfatizó, al tiempo que recordaba a Ángel Garay y Margarita Serraino como luchadores incansables por el Atuel.

Representando a la Asamblea por los Ríos Pampeanos, Juanita Ugalde agradeció al Gobernador por “acompañar esta lucha y acompañarnos en este sitio. Hoy decimos que La Pampa se pone en pie de lucha para exigir a Mendoza que cumpla y a la Corte Suprema de Justicia que se haga cargo del fallo que dictaminó”.

El intendente de Algarrobo del Águila, Oscar Gatica, exigió “a la Corte que haga cumplir los 3,2m3/s”. y el intendente de Santa Isabel, Guillermo Farana, destacó que “la cantidad de público y las autoridades que nos acompañan valorizan esta gesta, y precisamente en este lugar, que tendría que ser el portal del Atuel en La Pampa y termina siendo una muestra de un río que no fluye, sólo arena nos queda. Es una franca y cabal muestra de que Mendoza nos ha robado un río. Desde la puesta en funcionamiento de Los Nihuiles, allá por 1947, sólo nos quedó el recuerdo de lo que fue esta zona”.

Farana hizo un crucial llamado “estamos tratando de buscar viabilidad en las actividades económicas que se perdieron. Necesitamos el agua para recuperar la zona fértil, para que vuelvan los pobladores, es inaudito que no se aplique en una república federal un fallo de la Corte Suprema”.

