TRFA 2022: Racing de Castex empató y goleó All Boys de Trenel

Racing Club empató –sin goles- con Costa Brava en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, por la segunda fecha de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Federal Regional Amateur 2022 (TRFA 2022).

En el estadio castense no se sacaron ventajas, en un partido con pocas situaciones ofensivas.

Los piquenses tuvieron dominio territorial en varios lapsos del partido, pero no inquietaron demasiado al hoy seguro arquero local.

Racing Club careció de variantes en ataque, como viene ocurriern en los últimos partidos, y por lapsos estuvo más preocupado por no perder, que por quedarse con los tres puntos.

TRIUNFO AURIAZUL

All Boys goleó 4 a 1 a Alvear FC en el estadio José Gago de Trenel. El equipo alvearense terminó con un jugador menos por la expulsión del mediocampista Ezequiel Casas.

Los goles alboyenses fueron marcados por Maximiliano Lara y Esteban Camerlinckx, ambos en dos ocasiones; mientras que Emanuel Morete descontó para los azules.

POSICIONES

Costa Brava, 4; Alvear FC y All Boys de Trenel, 3; Racing Club, 1.

PRÓXIMA FECHA

Racing Club vs All Boys y Costa Brava vs Alvear FC

Comentarios

Comentarios