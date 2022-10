Juegos Evita 2022: Más de 800 deportistas de La Pampa viajaron a Mar del Plata

La delegación pampeana, con más de 800 deportistas, partió hacia Mar del Plata para participar de las finales nacionales de los Juegos Nacionales Evita 2022, que se desarrollarán desde este lunes 24 hasta el viernes 29. La histórica competencia que reúne en cada edición a más de un millón de personas de todo el país.

Llega el turno de las finales nacionales de los Juegos Evita Juveniles y Adaptados que se realizarán en Mar del Plata y la delegación de La Pampa está compuesta por más de mil personas, entre deportistas, entrenadores, delegados y coordinadores.

Los pampeanos partieron el domingo por la noche desde la Terminal de Ómnibus de Santa Rosa. Los distintos micros arribarán a la Feliz por la mañana para comenzar con las acreditaciones correspondientes y el martes iniciarán las distintas competencias deportivas.

Las categorías serán: Sub 14 (10, 11, 12, 13 y 14 años), Sub 15 (13, 14 y 15 años), Sub 16 (15 y 16 años), Sub 17 (16 y 17 años) y Sub 18 (17 y 18 años). En discapacidad, Sub 14, Sub 16 y Sub 18.

La delegación provincial se traslada en 18 micros que saldrán de distintos lugares de Santa Rosa y General Pico.

En esta edición, se sumarán deportes como la escalada deportiva, el skateboarding y el tenis, entre los deportes convencionales; y otras disciplinas en el calendario de los Juegos Evita Adaptados para personas con discapacidad como el parataekwondo, parabadminton y parapowerlifting.

COMPETENCIA DEPORTIVA

Los Juegos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 63 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan alrededor de 1 millón de niños, niñas, jóvenes y personas mayores de cada rincón del país y una fase final, dividida en cinco grandes eventos, a la que acceden 25 mil competidores.

La modalidad de Juveniles constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física de Argentina pero también, una plataforma para la educación de valores.

El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven en estos Juegos, con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.

Los Juegos Nacionales Evita son, además, una oportunidad para disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la integración, la formación y la participación deportiva.

