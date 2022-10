Denuncia por maltrato escolar en Castex: Declaró la docente y alumno lo haría en Cámara Gesell

La docente María Emilia Romero, además concejala del Frente Cambiemos, declaró en «calidad de imputada» en una causa judicial por Lesiones, donde está acusada de maltrato escolar a un niño de Tercer Grado de la Escuela 251 «Maestro Horacio Coria» de Eduardo Castex. «Aún no está formalizada la investigación, pero se le tomo declaración en calidad de imputada», expresó ayer la fiscala Cecilia Molinari.

La entrevistada anticipó que en el marco de la investigación se solicitó a los profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo que evalúen si el niño puede prestar declaración en la Cámara Gesell.

El caso de la denuncia por maltrato escolar contra una docente local, avanza en el ámbito judicial. El caso tuvo una fuerte repercusión social, porque la acusada además se desempeña como presidenta del bloque de concejales de Cambiemos de esta localidad. E incluso desde la cartera educativa pampeana, mientras actúa el Tribunal de Disciplina, se dispuso el desplazamiento del cargo, y tendrá que permanecer alejada del aula para no entorpecer la investigación interna.

DECLARACIÓN E INVESTIGACIÓN

En la causa judicial que se instruye en la Fiscalía Adjunta de Eduardo Castex ya declararon varias personas, y el jueves fue el turno de la acusada. «Se está investigando una denuncia por Lesiones que puede constituir delito y el jueves se tomó declaración a la acusada en calidad de imputada», confirmó la fiscala Cecilia Molinari.

«Estamos -continuó la funcionaria judicial- en una etapa de investigación preliminar, donde se produjeron distintos tipos de pruebas, se están recolectando evidencias y se está haciendo la investigación correspondiente para este tipo de hechos, con informes médicos, requerimientos documentales a distintos organismos y entrevistas a distintas personas».

DENUNCIA Y EXPOSICIÓN

Si bien los trascendidos son diversos, y algunos plantean la multiplicidad de episodios similares, actualmente se investiga una denuncia radicada en el mes de septiembre, y en el expediente se incorporó otro caso que se habría radicado previamente.

Molinari explicó que la actual investigación «no es una cuestión colectiva, sino que hay una denuncia en particular por lesiones que radicaron los padres de un alumno». Y en el expediente se incorporó «como evidencia» una exposición policial radicada por los progenitores de otro alumno. «En esa exposición no hay lesiones constatadas, así que no sería algo penal», aclaró.

CÁMARA GESELL

Molinari admitió que la investigación judicial planteó la posibilidad de que el niño declare en Cámara Gesell. «Esto debe establecerse previamente con una evaluación que hacen en la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo, a la cual ya se le dio intervención. Los profesionales evalúan si la criatura afectada está en condiciones de brindar un testimonio en Cámara Gesell. Si el niño está apto, su declaración ya sería una prueba», detalló.

Ahora la investigación espera el informe de la Oficina de Atención a la Victima y el Testigo, y también informes administrativos requeridos a otros organismos.

