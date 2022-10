Juegos Evita 2022: El atletismo adaptado de La Pampa sumó medallas doradas

Los deportistas pampeanos tuvieron su primer día de competencia con buenos resultados, en las finales nacionales de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptado, que se desarrollan en Mar del Plata. El atletismo adaptado se lució con medallas doradas.

La instancia final de los Juegos Nacionales Evita se empezó a mover hoy con el primer día de competencia, donde más de 25.000 deportistas de todo el país buscarán ser protagonistas en 63 disciplinas.

La delegación pampeana se mueve por toda Mar del Plata, no solo para disputar de los juegos, sino también para conocer distintos lugares de la ciudad balnearia, participar de los distintos eventos sociales y culturales que se realizan, y para alentarse en los diferentes escenarios deportivos.

RESULTADOS

La primera jornada arrancó con buenos resultados, ya que en basquet 3×3 masculino U16, La Pampa venció a Jujuy por 14-9 en su primer juego y el segundo ante San Luis fue por 14-7. En U14 femenino, La Pampa derrotó a Santiago del Estero por 21-3 y a Catamarca por 11-9. Los varones de U14, cayeron ante Río Negro por 14-13.

En 5×5 femenino, U15, La Pampa cayó ante Chubut por 62-33 y la U17 ante Tierra del Fuego por 68-30. Los varones ganaron ante Chubut por 68-45 y cayeron ante Catamarca por 74-53.

En boxeo, en la categoría 48 kilos, José Lucas Valdez pasó a la siguiente fase por “bye”. De la misma manera, Ariel Magallanes también avanzó en la categoría 60 kilos y en Enzo Yañez en la 63 kilos.

En cesto sub 14, La Pampa derrotó a Formosa por 92-64.

En tanto, en ciclismo, Romina Arce -sub 14 femenino- finalizó en la décimo tercera posición en la prueba de los 500 metros, con un tiempo de 40s86c. En la sub 16, Malina Ailén Miguel Waigel terminó en el puesto 21 con un tiempo de 40s45c, para los 500 metros.

En fútbol masculino sub 16, La Pampa perdió ante Chaco por 1-0 y en fútbol mixto sub 14, La Pampa perdió ante Buenos Aires por 8-0.

Mientras que en futsal femenino sub 14, las pampeanas cayeron ante Chubut por 6-0, y luego ante Santa Cruz por 6-2. El chicos sub 14, fueron derrotados en el primer juego ante Mendoza por 2-1 y luego por el mismo resultado ante Chubut.

Hándball playero femenino sub 16, La Pampa derrotó a Catamarca por 2-0, y luego perdió ante San Luis por 2-1. Los varones cayeron ante Neuquén por 2-0.

En hockey femenino sub 14, La Pampa goleó a San Juan por 6-0. Mientras que los varones perdieron frente a Corrientes por 2-1.

En levantamiento olímpico, el pampeano Allais Fobelo terminó en la última posición en la etapa clasificatoria de la categoría H55 kilos.

Por su parte, el equipo de rugby masculino sub 16, ganó su primera presentación frente a Formosa por 24-5.

En tiro, Bautista Bucher se quedó con la quinta posición en la disciplina rifle de quiebre, con una marca de 284 puntos. Donato Porte se quedó con el lugar 26.

Entre las chicas sub 14, en la disciplina rifle de quiebre y modalidad 10 metros, Lucia Graff terminó en la posición 27 con una marca de 252 puntos y Naiara Belen Sept terminó en el puesto 31 con una marca 248 puntos.

En vóley femenino sub 14, La Pampa perdió con Buenos Aires por 2-0 y los varones también perdieron por 2-0 frente a Neuquén. Los chicos sub 17 vencieron a Neuquén por 2-0. Y en vóley playa masculino sub 14, La Pampa perdió contra Mendoza por 2-0.

En Pelota a Paleta, La Pampa también perdió ante Santa Fé por 2-0.

En otro de los deportes, en patín carrera, Hannah Wilberger Lezcano quedó 12 de 29 corredoras y Agustina Roll finalizó en la ubicación 25 de 29 corredoras.

En natación, Gazan Maia se quedó con el oro en 50m crol y 200m combinados, mientras que el equipo pampeano compuesto por Segovia, Bravo, García, Gazán, se quedaron con el bronce en 4x50m mixto. En 4×50 combinado, La Pampa ocupó la sexta ubicación.

DEPORTE ADAPTADO

En atletismo, La Pampa subió a lo más alto del podio de la mano de Ramiro Tula Marfil, que se consagró campeón nacional de la categoría sub18 en los 1.500 metros; y también junto a Juan Lezcano que logró el oro en la categoría sub 16 de lanzamiento de bala.

