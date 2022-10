En Castex, un árbitro denostó a futbolista: “Él está dirigiendo y yo suspendido”, dijo Frank

«Me expulsó por una falta que no fue, cuando me iba me dijo que para lo único que servía era para cortar el pelo; reaccioné y lo insulté. A mí me suspendieron provisoriamente y él el fin de semana dirigió normalmente», se quejó el defensor de Racing Club de Eduardo Castex, Renzo Frank, al tiempo que reveló que el árbitro en cuestión, Andres Cuello, «mintió» en el informe que elevó al Tribunal de Disciplina de la Liga Pampeana de Fútbol: «no hubo violencia, nunca tuvo que actuar la Policía y nunca quise ingresar al vestuario».

El episodio se registró en el partido que disputaron el Estudiantil y Racing en el estadio Próspero Jañez, donde el árbitro Cuello tuvo una cuestionada actuación, incluyendo la sanción de un polémico penal y la expulsión de dos futbolistas del Albo.

«Voy a presentar el descargo y espero que esto se resuelva de la mejor manera. Se armó una polémica que no tiene sentido. Es cierto que lo insulté, porque me faltó el respeto, pero también le pedí disculpas», admitió Frank.

«Cuando me expulsa injustamente por un foul que no fue falta, le dije que nos había perjudicado durante todo el partido y que nos había tratado mal y en forma soberbia. Y cuando me iba retirando al vestuario, me dice que lo único que sabía hacer era cortar el pelo. Y con la calentura del partido, con las pulsaciones a mil, es cierto que lo insulté», recordó el defensor racinguista.

«No nos conocemos para que me diga algo así, y si nos conociéramos tampoco tiene derecho a faltarme el respeto. Me expulsó injustamente y me insultó. Le pedí disculpas públicas por los insultos, pero él me faltó el respeto con anterioridad; a mí me suspendieron provisoriamente y él está dirigiendo normalmente», se quejó.

INJUSTICIA

Las declaraciones del futbolista castense dejan en evidencia mínimamente ciertas falencias en las designaciones de las ternas arbitrales en el ámbito de la Liga Pampeana de Fútbol, pero también pone la lupa en el rol de los veedores y el funcionamiento interno del ente, para no empañar las competencias y dejar desprotegidos a los verdaderos protagonistas del espectáculo.

«Es muy injusto que apliquen tanta severidad con los jugadores y a los árbitros nadie los sanciona. Ahora presentó el descargo, pero me decían que el Tribunal de Disciplina no tiene tan en cuenta los descargos de los futbolistas y eso es totalmente injusto», admitió Frank.

– ¿Percibieron alguna intencionalidad del árbitro en el último clásico castense?

– Estaba muy exaltado. No le podías decir nada porque te trataba de mala manera y soberbia. Me puede expulsar, pero con respeto. El debe impartir injusticia y está incentivando la violencia, porque me atacó personalmente con cuestiones laborales. Para ellos no hay sanciones, pero para nosotros hay sanciones muy fuertes. Ahora me queda esperar que tengan en cuenta lo que plantearé en el descargo.

– En este planteo queda la sensación que los futbolistas están desprotegidos…

– Los jugadores estamos muy solos en esto, los jugadores deberíamos tener una agrupación o algo que nos defienda. A los futbolistas nos sancionan, pero a los árbitros nadie les dice nada. Si me sancionan a mí, lo tendrían que sancionar el árbitro y ya estuvo dirigiendo el fin de semana. Hace 10 años que juego en Primera División y nunca un árbitro me trató así.

Comentarios

Comentarios