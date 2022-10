Juegos Evita 2022: El deporte adaptado de La Pampa continúa sumando medallas

La constante lluvia provocó la suspensión de algunas competencias, otras siguieron su actividad y La Pampa continúa sumando participación y buenos resultados en la segunda jornada de las finales nacionales de los Juegos Evita Juveniles y Adaptados 2022 que se desarrollan en Mar del Plata.

En el caso del atletismo, mientras se pudo, La Pampa pudo cosechar buenos resultados. En sub 14 femenino, Catalina Heck fue cuarta en la prueba en los 2.000 metros con un tiempo de 7m21s75c y Alma Haberkon terminó en el puesto 14 con un registro de 8m00s76c.

En lanzamiento de disco, Carolina Elsenbach fue la mejor de su grupo en el día de hoy con un registro de 28m35c; y en lanzamiento de jabalina, Ariana Gimenez terminó quinta con una distancia de 23m57c.

En masculino sub 17, en lanzamiento de martillo, el pampeano Juan Olivera Gómez logró la medalla dorada, con una marca de 53m86c.

En bádminton doble femenino sub 14, La Pampa perdió su juego de hoy ante Chubut por 2-0. Mientras que en single, La Pampa derrotó a Misiones por 2-0.

En masculino doble sub 14, La Pampa perdió ante Santa Fe por 2-0 y en single le ganó a Corrientes por 2-0.

En básquet 3×3 femenino U14, La Pampa cayó ante Salta en su primer juego del día por 9-8 y luego se recuperó ante La Rioja por 16-5. Los chicos U16 ganaron sus dos juegos, ante Formosa por 14-1 y ante Entre Ríos por 13-10. Los U14, perdieron ante Santa Cruz por 16-8 y ganaron frente a CABA por 14-12.

El equipo de cestoball mantiene su paso firme y volvió a festejar, esta vez fue ante Salta por 38-34.

En ciclismo femenino sub 14, la mejor pampeana fue Romina Arce que terminó en el puesto 13.

En fútbol masculino sub 14, La Pampa sufrió una goleada ante Mendoza por 5-0. El equipo mixto no pudo con San Juan y cayó por 4-1. En futsal femenino sub 16, La Pampa igualó ante Santiago del Estero por 2-2.

MÁS RESULTADOS

En gimnasia artística femenina Nivel 1, La Pampa terminó en el séptimo lugar en Suelo, con un puntaje de 26,275. Mientras que en Nivel 2 se ubicó en el puesto 10.

En handball masculino sub 16, La Pampa le ganó a Catamarca por 2-0.

En hóckey femenino sub 16, el conjunto provincial se impuso ante Chubut por 2-0 y los chicos cayeron ante Mendoza por 1-0.

En tenis doble mixto, La Pampa perdió ante Chaco por 6-4 y 6-2 y en single femenino ganó con un doble 6-1.

En vóley femenino sub 15, La Pampa no pudo con Santa Fe por 2-0, mientras que las sub 17 le ganaron a CABA por 2-1. Los varones sub 15, perdieron ante Chubut por 2-0.

En vóley playa femenino sub 14, las pampeanas derrotaron a La Rioja por 2-0 para terminar primeras en la zona. Y los varones también dejaron en el camino a La Rioja por 2-0 por no presentación.

DEPORTE ADAPTADO

En tenis de mesa, Orozco de La Pampa cayó ante Buenos Aires por 3-1 y ante Río Negro por 3-0; y derrotó a Santa Fe por 3-0. Mientras que Fausto Barrientos le ganó a La Rioja, Catamarca y a San Juan por 3-0.

En atletismo, Román Goiriz alcanzó lo más alto del podio para adjudicarse la medalla de oro en salto en largo.

En natación, en la prueba posta 4×25 libre, La Pampa subió al podio para colgarse el oro. Nicolás Petit también sumó una dorada en la prueba 25 metros espalda y los chicos de relevo intelectual 4×25 crol también se quedaron con el 1.

Además, en básquet 3×3 sobre sillas de ruedas, La Pampa perdió sus dos presentaciones, ante Mendoza por 8-1 y frente a Chubut por 18-0. Por la tarde, cayeron ante Córdoba por 12-3.

“LO PRINCIPAL ES LA VIVENCIA”

El director General de Deportes de La Pampa realizó un breve balance de los primeros días de los Juegos en Mar del Plata. “Estamos en la etapa donde pasamos la acreditación y empezamos a competir, algunos deportes que ya están pasando a segundas rondas, donde pueden empezar a tener algunos cruces o poder llegar a cuartos de finales, y viendo cómo se va desarrollando”, dijo el funcionario provincial.

“Toda la delegación está en competencia a full, tanto discapacidad como convencionales. También esperando que los chicos y chicas la pasen bien, tener resultados y lo principal de todo es que ellos puedan vivenciar y puedan vivir lo que es un torneo Evita, no solo en el medallero, sino en la competencia y en el día a día con sus pares”, contó.

También se refirió a que el objetivo más importante “pasa por el trabajo social”. “Apuntar a la parte social es lo principal, la medalla va en el tercer lugar. Lo primero es que los chicos conozcan los lugares de competencias, y luego vivenciar un torneo Evita con más de 25 deportistas, de estar y convivir con sus pares, todo lo que requiere un torneo de esta magnitud”, concluyó.

Comentarios

Comentarios