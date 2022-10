Hoy se cumplen 60 años, del natalicio de «Tino, la Guitarra Mapuche»

27 de Octubre de 1962 – Nace Argentino Payllalef o simplemente “Tino, La Guitarra Mapuche”, en Provincia de Chubut. Musico guitarrista.

Nació en el seno de una tribu mapuche al sur de la Patagonia Argentina. Sus primeros recuerdos lo trasladan al piso de una “toldería” en donde unas cincuenta familias convivían a 500 kilómetros de Trelew (Chubut). Tenia 7 años cuando su padre (Quien vivió 105 años) quería que estudiáran y los llevo a vivir cerca de Trelew.

En la adolescencia conoció la música gracias a un evangelista que le regalo una radio al cacique de la tribu, de su comunidad, ahí sus padres le regalaron la primera guitarra hecha con lonjas de cuero de potro y comenzo a tocar en los actos de la escuela, temas como: «Pajaro campana» y «La marcha de San Lorenzo».

Luego de vivir en San Pablo y Rio de Janeiro regresa a la Patagonia, pero se da cuenta que tenía que vivir en una ciudad grande para poder desarrollarse laboralmente. Así que decide radicarse en Buenos Aires. Una vez en capital se presenta a un casting para grabar un disco con Teresa Parodi y Ramona Galarza, dirigido por un director norteamericano. Allí comparte el estudio con músicos de primera línea, pero cuando termino la reunión, el director les repartió las partituras para que las estudiaran para el otro día. Y dado que él no sabía leer, le pidio una grabación de los temas y los estudio de memoria a todos los instrumentos. Al día siguiente grabaron y cuando terminaron el director musical lo felicitó delante de todos los músicos y dijo: «Tomen como ejemplo a Tino y a cómo se ha estudiado la partitura», Tino no podía decir que no sabía leer, pero cuando se despidieron todos, le confeso al norteamericano que su música era de oído. Esta situación se hizo conocida en el mundo musical. De ese disco, se concretaron seis noches seguidas en el Luna Park y eso le terminó de abrir las puertas al mundo de la música.

Un día lo llaman a participar en un festival en Embalse (Cordoba) y le dicen que tenía 15 minutos para tocar, porque después venía un grupo nuevo que se llamaba “Los Nocheros”. Así fue que realizo su show. Pero la gente estaba tan complacida con su música que debio seguir tocando por casi 2 horas. Había llevado unos cassettes con unas grabaciones caseras y cuando termino de tocar, vendio los 500 discos en pocos minutos. Eso lo impulsó a Cosquín a pedido del público y los conductores de Cadena 3 de Córdoba, que insistieron en que vaya, a tal punto insistieron, que lo llamaron al intendente de Cosquín al aire y le exigieron que lo incluyeran en la grilla. Todo terminó en que realizo la apertura del festival de Cosquin y asi se termino de afianzar como guitarrista reconocido.

Anécdota contada en propia palabras de Tino: En New York, tuve una experiencia única. Yo todas las noches iba a comer a un bar llamado «Lucille» y me sentaba en la primera mesa. El presentador era un hombre robusto y de color con rulos. Me miró y me preguntó de donde era. Yo le respondí que era de Argentina. Entonces dijo al público «de la tierra de Pappo, Maradona y Piazzola». Ahí me pidió que subiera a tocar y comencé a tocar un tango y el presentador se quedó atónito. Entonces me preguntó si sabía tocar algún tema de Eric Clapton, entonces yo comencé a tocar «Tears In Heaven» que está dedicado a la memoria de su hijo. Mientras yo tocaba, el presentador que resultó ser el gran BB KING, llamó para que subiera al escenario al mismísimo Eric Clapton, quien apareció con su guitarra Fender y su saquito blanco y se puso a cantar su canción, mientras yo hacía los acordes. Cuando estábamos tocando los tres, se acercó una mujer emocionada y me «arrojó» decenas de billetes en son de agradecimiento. Yo seguí tocando junto a estos dos monstruos, pero obviamente miraba de costado cuantos billetes había. Al salir a la calle, me tomé un taxi y una vez solo, en medio de esa ciudad luz, comencé a llorar como un niño. Acababa de vivir la situación más importante de mi vida, de compartir una improvisación con dos de los mejores guitarristas del mundo y no tenía con quien poder compartirlo. Ahí decidí volver a vivir a mi país y desarrollarme como músico en la tierra que me vio nacer.»

Comentarios

Comentarios