Juegos Evita 2022: Deportistas de La Pampa sumaron medallas y disfrutaron del mar

La instancia final de los Juegos Evita 2022 entra en la recta final y los distintos deportes comienzan a definir la clasificación general.

Este jueves los deportistas disfrutaron de una jornada soleada, después de la constante lluvia del miércoles, y pudieron disfrutar de la playa y el mar. Además, en los distintos escenarios deportivos se pudieron ver a reconocidos deportistas y entrenadores, como «Chapa» Retegui -entrenador de hóckey- o la dupla argentina de beach vóley, Ana Gallay y Fernanda Pereyra. De esta manera, los chicos y chicas pudieron disfrutar de charlas con los protagonistas y sacarse fotos.

RECTA FINAL

Las competencias ingresaron en la recta final y comienzan a definirse las posiciones, donde algunos deportes pelean en los puestos de arriba, y otros tratan de cerrar la participación con buenos resultados.

En atletismo femenino sub 14, Carolina Elsenbach alcanzó la medalla de bronce en lanzamiento de disco con una marca de 30m23c. Además, fue quinta en su serie de lanzamiento de disco con una distancia de 9m33c, donde la pampeana Fabiana Menvielle fue segunda de su serie con 8m74c.

En lanzamiento de martillo, Maira Negro fue tercera de su serie con un registro de 30m01c, mientras que Menvielle fue cuarta en su serie con una marca de 31m64c.

En sub 17 de lanzamiento de bala, Mailén Velázquez alcanzó el tercer lugar de la serie A con una distancia de 11m84c y Delfina Orona la sexta posición de la serie B con un marca de 10m24c.

Mientras que en los 100 metros llanos, Alma Maravilla logró la quinta posición de la serie 3 con un tiempo de 13s59c; y Yanela Waiman fue tercera en la serie 4 con 12s83c.

En masculino sub 14, para la prueba de salto largo, Sergio Rausch ganó la serie a con una distancia de 6m23c.

Entre los varones sub 17, para la prueba de los 100 metros, Juan Echeveste fue cuarto de la serie 2 con 11s79c y Mateo Giaco fue quinto en la serie 3 con 11s95c. Y en la final de los 300 metros, Echeveste se quedó con el séptimo lugar con un tiempo de 38s86c.

MÁS RESULTADOS

En bádminton single femenino sub 14, La Pampa derrotó a Chubut por 2-0 y en dobles le ganó a Catamarca por 2-0. En dobles masculino, los pampeanos perdieron ante Entre Ríos por 2-0 y en single La Pampa venció a Santiago del Estero por 2-0.

En fútbol masculino sub 14, La Pampa perdió ante los santiagueños por 2-0, mientras que en la sub 16 cayó ante Santa Fe por 3-0. El equipo de fútbol mixto sufrió una goleada ante Chaco por 7-1 y el equipo de futsal masculino sub 14 le ganó a Entre Ríos por 2-1 y el sub 16 ganó 5-3.

En hándball playa masculino sub 16, La Pampa no pudo con San Juan y perdió por 2-1.

En tanto, en hóckey femenino sub 14, La Pampa fue derrotada por Buenos Aires 1-0 y en su segunda presentación igualó sin goles ante Misiones. Los varones le ganaron a Jujuy por 2-0.

MÁS DEPORTES

En natación, La Pampa -con Melina Diez, Valentina Schreiber, Mia Koller y Maia Gazán- se quedó con el cuarto puesto en posta 4×50 libre, con un tiempo de 2m06s11c. Mientras que los varones en la misma prueba finalizaron quintos con un tiempo de 1m59s13c. Lucas Gaccio, Mateo Legarda, Ciro Bravo y Pedro García formaron el equipo.

El cestoball, que venía invicto, en el primer partido de la jornada de hoy cayó ante Misiones por 50-38 y por la tarde se recuperó ante CABA por 40-38.

En skate, la pampeana Briana Pallarola se posicionó en el segundo lugar del ranking semifinal en la modalidad Street, con un puntaje de 38,3333. Entre los varones, Benjamín Weinmeister ocupó el octavo lugar del ranking semifinal con 31,6667 puntos.

En tiro deportivo sub 15, Bautista Bucher Olivi alcanzó el octavo puesto en la clasificación general y se metió en la final que se disputará este viernes entre los diez mejores del certamen.

En esgrima florete femenino sub 15, la pampeana Julieta Repucci se quedó con el puesto 13 -al borde de la clasificación-. Mientras que en masculino sub 14, Román Bustos clasificó en el noveno lugar.

En vóley femenino sub 17, La Pampa venció a San Juan por 2-0. Los varones sub 15 perdieron ante Chaco por 2-1 y los sub 17 frente a Chubut por 2-0.

El vóley playa femenino sub 14, cayó ante Chubut por 2-1 en su primer juego del día, pero por la tarde se recuperó ante Chaco por 2-1. Los chicos fueron derrotados ante Río Negro por 2-1 en su único partido del día.

En básquet 3×3 U14 masculino, La Pampa perdió con Mendoza 15-8. En 5×5 femenino U17, La Pampa fue derrotada por San Juan por 84-46.

DEPORTE ADAPTADO

En atletismo, Carlos Goiriz se colgó la medalla plateada en la prueba 80 metros para ciegos y disminuidos visuales, con un tiempo 17s07c.

Además, Luis González también obtuvo la plata en la prueba lanzamiento de bala para ciegos y disminuidos visuales F11, con una marca de 6m51c.

En salto en largo para motores F41, Iván Gómez Pérez subió a lo más alto del podio con una marca de 2m97c. Mientras que Francisco Cisneros se colgó la de bronce en lanzamiento de bala para motores F46, con un registro de 8m15c.

Leticia Molina se destacó en lanzamiento de bala para motores F57, alcanzando la presea plateada, con una marca de 2m72c.

En 80 metros para parálisis cerebral T32, Verónica Funes Suárez ganó la de plata.

En natación, Jasiel Medrano se bañó en oro para los 50 m libre.

