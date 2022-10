Juegos Evita 2022: La Pampa sumó medallas y participó del cierre al ritmo de la Bresh

La edición 2022 de los Juegos Evita cerró con espectáculos culturales, la entrega de la copa Juego Limpio y el show de la Fiesta Bresh, en una jornada donde varios deportes llegaron a su fin y algunas cerrarán mañana en horario matutino.

Más de 25.000 deportistas de todo el país que participan, desde el lunes, de las finales nacionales de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados, y hoy tuvieron su fiesta de cierre en el acto que se desarrolló en la Plazoleta Almirante Brown de Mar del Plata.

La actividad comenzó a las 16 en el escenario principal con espectáculos culturales. A las 18.30 se realizó la entrega de la copa Juego Limpio a la provincia de La Rioja.

Desde las 19.30 horas, comenzó el plato fuerte con una Fiesta Bresh, donde se pudieron ver los mejores DJ de Argentina que hicieron bailar a todos los presentes durante más de una hora.

RESULTADOS

Durante la jornada de este viernes, varias competencias llegaron a su fin y pese al acto oficial de cierre, algunos deportes se definirán mañana en horario matutino.

En el anteúltimo día, La Pampa siguió sumando buenos resultados y definiendo la clasificación en cada deportes.

En atletismo femenino sub 14, Carolina Elsenbach fue medalla de bronce en lanzamiento de bala con una marca de 10m64c. Fabiana Menvielle terminó en el puesto 11.

En lanzamiento de martillo, Maira Negro finalizó en el quinto lugar y el séptimo fue para Fabiana Menvielle.

Entre las sub 17, Mailen Velazquez fue medalla de oro en lanzamiento de bala con un registro de 13 metros.

En la sub 14 masculina, Sergio Rausch logró la de plata con una marca de 6m22c. En la sub 17, Sergio Sierra quedó cuarto en salto triple con una distancia de 12m46c.

BÁSQUET Y CESTO

En básquet femenino sub 15 5×5, La Pampa perdió ante Río Negro por 68-16 y la sub 17 ante La Rioja por 57-47.

El 3×3 femenino sub 14, La Pampa venció a Mendoza 9-7 y se quedó con el quinto puesto de la general. Las chicas sub16, ganaron ante Tierra del Fuego por 5-3 y finalizaron en el puesto 13.

Los varones sub 14 perdieron ante La Rioja por 12-10 y quedaron en el lugar 12.

En Cesto, La Pampa perdió ante Tucumán por 77-32 y mañana jugará frente a Córdoba por el quinto puesto.

FÚTBOL

En fútbol 11 sub 14, La Pampa igualó ante CABA por 3-3 y luego goleó a La Rioja para finalizar en el puesto 19. La sub 16 igualó ante Neuquén por 1-1 y perdió ante Tierra del Fuego por 6-0 para cerrar su participación en el puesto 24.

En fútbol mixto sub 14, La Pampa ganó contra Tucumán por 4-1 y luego a Chubut por 6-2 para quedarse con el lugar 21 de la general.

Futsal femenino sub 14, La Pampa perdió con CABA por 5-3 y luego frente a Río Negro por 3-2 para terminar en el puesto 24. La sub 16 sufrió una goleada ante Santa Cruz por 9-0 y mañana juega con Mendoza por el puesto 11. Los varones sub 14 le ganaron a Chaco por 2-1 y luego perdieron ante Catamarca por 5-4 penales, tras igualar 2-2. De esta manera, cerró en el puesto 18 de la general.

HANDBALL

Hándball femenino sub 14, los resultados de La Pampa en la semana fueron: perdió con Santa Fe por 29-14; luego venció a Santa Cruz por 14-10 y en su tercer partido perdió ante Jujuy por 29-7. Hoy, La Pampa perdió ante Entre Ríos por 16-15 y mañana juega ante las fueguinas por el puesto 15.

La sub 16 perdió ante Buenos Aires 40-16, luego frente a Entre Ríos por 27-18 y se impuso ante La Rioja por 24-23. Hoy La Pampa cayó ante Chaco por 30-26 y luego le ganó a Salta 25-23 para finalizar en la ubicación 19.

Los varones sub 14 perdieron su primer juego ante Formosa por 39-17, luego le ganaron a San Juan 19-17 y en su tercer partido cayeron ante Chaco por 17-10. Hoy le ganaron a CABA 23-19 y mañana se miden ante Santa Cruz por el puesto 13.

Los chicos sub 16, comenzaron ganando ante Santa Cruz por 29-27, luego perdieron ante CABA por 27-20 y ante Misiones por 29-22. Hoy La Pampa perdió ante San Luis por 36-18 y mañana cierra ante Corrientes por el puesto 15.

En hándball de playa, el equipo pampeano femenino sub 16 le ganó a Catamarca por 2-0 en su primer juego, luego cayó ante San Luis 2-1, en su tercer partido no pudo con Mendoza por 2-0. Hoy le ganaron a Santa Fe por 2-0 y mañana juega ante Chaco por el puesto 13.

Los varones comenzaron perdiendo ante Neuquén por 2-0, se repusieron ante Catamarca por 2-0 y en su tercer partido perdieron ante San Juan por 2-0. Hoy le ganaron a Santa Cruz por 2-0 y mañana define el puesto 13 ante Santiago del Estero.

HOCKEY, TENIS Y TIRO

En hóckey femenino sub 14, La Pampa le ganó a Salta por 2-1 y define mañana el séptimo puesto ante Corrientes. La sub 16 goleó a Corrientes por 4-1 y mañana buscará el bronce ante Buenos Aires.

Los varones sub 14 perdieron con Catamarca por 2-1 y luego le ganaron a Santiago del Estero por 2-0 para cerrar en el puesto 19. La sub 16 cayó ante Catamarca por 3-0 y luego venció a Neuquén por 1-0 para quedarse con el puesto 23.

En tenis, La Pampa perdió ante San Luis por 2-1 en la general. En doble mixto perdió por un doble 6-2, en single femenino ganó por 6-2 y 7-5 y en single masculino perdió por 6-3, 6-1 y 7-6. De esta manera, La Pampa pelea mañana la medalla de bronce ante San Juan.

En tiro deportivo, el pampeano Bautista Bucher Olivi finalizó en el puesto 10 de la serie final de Rifle de Quebrar con una marca de 270 puntos.

VOLEY

Vóley femenino sub 15, La Pampa le ganó a Santiago del Estero por 2-1 y se quedó con el puesto 21. La sub 17 cayó ante Santa Cruz por 2-1 y quedó en la décimonovena ubicación.

Los varones sub 15, le ganaron a San Juan por 2-0 y cerraron en el puesto 23, mientras que los sub 17, perdieron con Buenos Aires por 2-0 y mañana juegan ante Mendoza por el séptimo lugar.

Beach vóley sub 14, La Pampa derrotó a CABA por 2-1 y mañana jugará frente a Buenos Aires por el tercer puesto. Los varones le ganaron a San Juan por 2-0 y mañana juegan ante Chaco por el puesto 13.

Comentarios

Comentarios