TRFA 2022: Costa Brava lidera la Zona 1 y en la Zona 2 hay tres punteros

Costa Brava y Alvear FC empataron –en un tanto por bando- en el estadio Nuevo Pacaembú de General Pico, por la tercera fecha de la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA 2022/2023).

El mediocampista Lautaro Ibarra puso en ventaja a los costeros, y Marcelo Freites empató para los alvearenses.

La fecha comenzó con la goleada 3 a 0 de Racing Club a All Boys de Trenel, en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex.

Los goles albos fueron convertidos por Ramiro Fredes, a los 8 y a los 31 del primer tiempo, y Marcelo Bechen, a los 24 de la etapa inicial, le dieron el triunfo a los dirigidos por Edgardo Leguizamón.

POSICIONES: Costa Brava, 5; Alvear FC y Racing Club de Eduardo Castex, 4; y All Boys de Trenel, 3.

PRÓXIMA FECHA: All Boys de Trenel vs Costa Brava; Racing Club vs Alvear FC

ZONA 2: TRES PUNTEROS

Deportivo Mac Allister derrotó 4 a 3 a All Boys y le quitó el invicto. Los goles fueron convertidos por Agustín Servetto –en dos ocasiones-, Javier de Olivera y Maximiliano Morettini para los vencedores; y Fausto Campiotti, Giuliano Guinchinao y Jerónimo Gutiérrez marcaron para los auriazules; mientras que fue expulsado Juan Manuel Sánchez en “El Depo”.

Por su parte, en Trenque Lauquen, Unión Deportiva Bernasconi le ganó 2-1 a Argentino y alcanzó a los santarroseños en la punta. Rodrigo Ruppel y Jeremías Lucero marcaron para los pampeanos, y Hernán Etchegaray había empatado transitoriamente para los bonaerenses. El arquero Maximiliano Castaño le contuvo un penal al trenquelauquense Benjamín Orosco.

POSICIONES: All Boys, Deportivo Mac Allister y Unión Deportiva Bernasconi, 6 puntos; Argentino (TL), 0.

PRÓXIMA FECHA: Unión Deportiva Bernasconi vs Deportivo Mac Allister; y Argentino (TL) vs All Boys.

