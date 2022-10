AF: «La discusión no es si soy reelecto o no, sino qué país queremos»

El presidente Alberto Fernández dijo este lunes que su eventual candidatura para una reelección «no es un tema» central por estas horas, en las que en las filas del Frente de Todos se analiza qué hacer con las primarias y algunas voces de la coalición proponen el retorno de una mesa política para debatir las distintas posiciones.

«Estoy pensando en la región. La discusión no es si soy reelecto o no; este no es un tema que debe preocuparme a mí ni a los argentinos sino cómo queremos construir un país en el futuro», remarcó el jefe de Estado en declaraciones periodísticas brindadas antes de partir a San Pablo para reunirse con Lula, presidente electo de Brasil.

La consulta sobre el 2023, particularmente sobre el escenario electoral, está omnipresente y de unas semanas a esta parte se ha convertido en consulta obligada para que todo dirigente exprese su opinión.

Si bien Fernández aclaró en varias oportunidades que confía en las PASO como el instrumento para dirimir candidaturas dentro del Frente de Todos, ante la persistencia del debate sobre una posible eliminación de ese mecanismo establecido por ley, repitió que está concentrado en la gestión y «en lo que aún tiene que resolver la Argentina».

El Presidente, que en público y en privado se enorgullece por haber mantenido siempre la cohesión del FdT, fue en ese sentido en una entrevista brindada hace tan sólo cinco días: «Tengo que estar concentrado en arreglar la distribución del ingreso y resolver la inflación, pero veo a Macri decir lo que dice y pienso que debemos ordenarnos. Vayamos juntos y resolvamos las diferencias escuchando a nuestra gente. Lo que quiero es que seamos capaces de hacer un debate democrático interno, sin exclusiones, y respetándonos».

«El secreto no es que nos dividamos, el secreto es que permanezcamos unidos», reafirmó esta tarde al referirse a la situación interna del FdT durante una entrevista con el canal C5N tras reunirse con Lula en el hotel Intercontinental de San Pablo.

Mientras tanto, quien también hizo pública su posición este lunes sobre este tema fue el ministro de Economía, Sergio Massa, quien esta mañana planteó en declaraciones a El Destape que se debería «llamar a la mesa del Frente de Todos para que fije una única posición».

El líder del Frente Renovador sostiene que una modificación del calendario electoral es potestad del Congreso, como lo reconocen los demás actores de la coalición, y se mostró a favor de revitalizar un espacio de debate interno del peronismo: como supo haber al comienzo de la gestión de Alberto Fernández.

Para Massa, la clave y la responsabilidad de los principales dirigentes del FdT será «construir una propuesta ganadora en 2023», que no dependa «de deseos personales».

«Si vos tenés amplitud para construir, no queda afuera nadie; si sos cerrado para construir, quedan afuera todos haya PASO o no haya PASO», alertó en una entrevista en la que dijo que aspira a «mirar de lejos la batalla electoral» del 2023.

Por su parte, el titular de la cartera de Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, ya se había referido en favor de debatir una modificación del régimen electoral y dijo coincidir con Massa.

«La mejor forma que funcione una coalición es que hay ámbitos de discusión interna, cuando hay más ámbitos de discusión interna se puede pensar mejor, se puede corregir, se pueden analizar debilidades y fortalezas, hay ámbitos, por suerte hay ámbitos, quizá faltaría el ámbito formal», señaló el ministro desde San Pablo.

