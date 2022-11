Copa Liga Pampeana 2022: Le quitaron puntos a Estudiantil de Castex y tendrá que pagar una multa

El Tribunal de Disciplina de la Liga Pampeana de Fútbol (LPF) decidió darle ganado el partido a Cultural Argentino de General Pico, y aplicó a Estudiantil de Eduardo Castex una multa de 90 mil pesos. El fallo cambió las posiciones en la Zona 6 del torneo de la Copa Liga Pampeana, donde los piquenses lideran con 11 puntos y Estudiantil suma 10 unidades, mientras Racing Club ya quedó eliminado con solo 5 unidades.

Cultural Argentino realizó una protesta porque Estudiantil incluyó en su plantilla al futbolista Samuel Sosa, quien no estaba incluido en la Lista de Buena Fe que se presentó la entidad castense antes del inicio de la Copa Liga Pampeana.

Los tricolores presentaron un descargo, pero el Tribunal de Disciplina hizo “lugar a la protesta” y dio por perdido el partido al Club Estudiantil y otorgó los puntos a Cultural Argentino. El resultado fue 1 a 0 a favor del equipo turco, de acuerdo a lo que establecen los Artículos 107º Inc. A y 152º del Reglamento de Transgresiones y Penas.

Además, devolvió a Cultural Argentino los 90 mil pesos de la protesta, y determinó que Estudiantil tendrá que abonar una suma de 90 mil pesos por resultar “desfavorable el fallo emitido”, como establecen los Artículos 14º y 21º del Reglamento de Transgresiones y Penas.

POSICIONES

El fallo ahora lo ubica a Cultural Argentino en la cima de la Zona 6, y el domingo enfrentará a Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear.

Por su parte, Estudiantil tendrá que vencer en el clásico castense frente a Racing Club para tener chances de acceder a la próxima instancia, donde clasifican los primeros de cada zona y los dos mejores segundos clasificados.

El resto de los partidos serán Cultura Integral vs Atlético Catriló; Juventud Regional vs Deportivo Argentino; Jorge Newbery vs Ferro de Realicó; Sportivo Realicó vs Agrario de Parera; Sportivo Independiente vs Pico FC; y Deportivo Unión vs Deportivo Ranqueles.

