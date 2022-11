Se sortearon los campeonatos de AFA de la primera división y la Copa Argentina

La Liga Profesional de Fútbol y la Copa de la Liga, los dos torneos de la primera división del fútbol argentino que en 2022 ganó Boca Juniors, definieron este jueves su calendario para la próxima temporada en un sorteo que se llevado a cabo en el predio que la AFA posee en Ezeiza.

La Liga Profesional 2023 iniciará el fin de semana del 27 de enero. En la primera fecha, Boca será local de Atlético Tucumán y River Plate visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero.

En otros partidos destacados de la jornada apertura, Racing Club recibirá al ascendido Belgrano de Córdoba; Independiente jugará ante Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes y San Lorenzo enfrentará a Arsenal en el Nuevo Gasómetro.

En cuanto a la inversión en el orden de los torneos, es decir que primero se jugará el largo, la Liga Profesional, y luego el más corto, la Copa de la Liga, se debe a que se pretende facilitar a los equipos que lleguen a instancias avanzadas de las Copas Libertadores y Sudamericana la posibilidad de competir con menos exigencias de calendario.

Por lo pronto ya está resuelto que el campeonato de la Liga Profesional se desarrollará desde el 27 de enero al 5 de agosto y la Copa de la Liga desde el 20 de agosto hasta el 16 de diciembre, día de disputa de la final.

Boca, San Lorenzo y Racing compartirán zona en la Copa LPF

El sorteo también definió los grupos para la Copa de la Liga Profesional. Boca Juniors, San Lorenzo y Racing Club compartirán la Zona B.

Los grupos de la competencia, que se disputará entre el 20 de agosto y 16 de diciembre de 2023, quedaron conformados de la siguiente manera:

Zona A: Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Colón (Santa Fe), Gimnasia de La Plata, Gimnasia (Mza)/Instituto (Cba.)/Sarmiento, Huracán, Independiente, River Plate, Rosario Central, Talleres (Córdoba) y Vélez Sarsfield.

Zona B: Belgrano (Córdoba), Boca Juniors, Defensa y Justicia, Central Córdoba (Santiago del Estero), Defensores de Belgrano/Estudiantes (BA)/Sarmiento, Lanús, Estudiantes (LP), Godoy Cruz (Mendoza), Newell’s (Rosario), Platense, Racing Club, San Lorenzo, Tigre y Unión (Santa Fe).

La Copa Argentina tendrá su fixture para la edición 2023

El cuadro principal de la undécima edición de la Copa Argentina se conocerá este jueves desde las 17 horas, en un sorteo que se realizará en el estadio de futsal del predio que la AFA tiene en Ezeiza.

La Fase Final, que arranca en los 32avos de final, incluirá la participación de 64 clubes y estará conformada por los 28 equipos de la Liga Profesional, los mejores 15 de la Primera Nacional, los cinco de la Primera B Metropolitana, los cuatro de la Primera C, los dos de la Primera D, y los 10 clasificados del Torneo Federal.

Este es el listado de participantes en la undécima edición de la Copa Argentina, divididos por categorías:

Primera División: 28 equipos confirmados (participantes de la Liga Profesional 2022).

Aldosivi de Mar del Plata, Argentinos Juniors, Arsenal, Atlético Tucumán, Banfield, Barracas Central, Boca, Central Córdoba de Santiago del Estero, Colón de Santa Fe, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia La Plata, Godoy Cruz de Mendoza, Huracán, Independiente, Lanús, Newell’s Old Boys de Rosario, Patronato de Paraná, Platense, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, Sarmiento de Junín, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión de Santa Fe y Vélez.

Primera Nacional: 15 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Belgrano, Instituto, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes, Almagro, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan, y Chacarita.

Primera B Metropolitana: 5 equipos confirmados (vencedor del Torneo Complemento 2021, campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Comunicaciones, Villa San Carlos / Defensores Unidos, Colegiales, Deportivo Armenio e Ituzaingó.

Primera C: 4 equipos confirmados (campeón del certamen y los tres mejores ubicados en la tabla general de la temporada 2022).

Deportivo Español, Excursionistas y dos cupos a confirmar (campeón y el tercer clasificado por tabla, que hasta el momento es Claypole).

Primera D: 2 equipos confirmados (campeón del certamen y vencedor del Torneo Complemento 2022)

Yupanqui y Defensores de Cambaceres / Centro Español.

Torneo Federal: 10 equipos confirmados (mejores ubicados al término de la temporada 2022).

Olimpo, Villa Mitre, Ciudad de Bolívar, Racing de Córdoba, Sarmiento de Resistencia, San Martín de Formosa, Central Norte, Gimnasia y Tiro de Salta, Sol de Mayo e Independiente de Chivilcoy.

