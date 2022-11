Caso Lucio Dupuy: Comienza el juicio por el crimen y declararán más de 100 testigos

José Mario Aguerrido, el abogado de la familia de Lucio Dupuy, el niño de cinco años brutalmente asesinado por su madre y su pareja, confirmó la fecha del juicio a las acusadas y la cantidad de testigos que desfilarán por los estrados del Centro Judicial de Santa Rosa.

El letrado afirmó que el juicio oral y público se llevará a cabo este jueves 10 de noviembre con un total de 105 testigos que darán testimonio en la Ciudad Judicial de Santa Rosa, publicó el diario La Arena.

Detalló que 63 testigos serán aportados por la querella pública y privada y los restantes por los abogados defensores de las acusadas Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez.

Se espera que el juicio oral y público culmine el 22 de diciembre.

El tribunal lo integran los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora y la sentencia se conocerá el año que viene.

Las acusadas que actualmente se encuentran detenidas en San Luis, serían trasladadas a La Pampa, aunque no está confirmado de manera oficial.

-¿Estarán presentes las acusadas?

-No lo sé. De todas maneras no me cambia si están presentes o no, me parece que no se hará ni mayor o menor justicia por eso.

-¿Están de acuerdo con los tiempos de la investigación?

-Sí. La investigación se hizo muy rápido, vamos a estar debatiendo el juicio a un año del crimen de Lucio. Tenemos el desgraciado caso de Agustina (Fernández) donde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro no actuó como debería actuar.

El pequeño de 5 años fue asesinado el viernes 26 de noviembre del año pasado en el departamento de su madre y su pareja sobre la calle Allan Kardec del barrio Atuel de la capital pampeana.

El diario La Arena fue el primer medio en informarlo y, tras conocerse la noticia, se generó una relevante conmoción nacional e internacional pocas veces vista.

MAXIMA SANCION

-¿Qué expectativa tiene la familia de Lucio?

-La familia tiene la expectativa de la máxima sanción punitiva para las dos acusadas por lo que les tocó pasar. También tiene muchísimas expectativas respecto a la Ley Lucio. Está en ciernes la posibilidad de una fundación para plantear o ayudar a la gente con situaciones parecidas a la de Lucio. Hay mucho dolor.

Aguerrido afirmó que Cristian Dupuy, el papá de Lucio, pidió declarar durante el primer día del juicio.

«Es una decisión del papá, es un tema que lo puede mucho, que lo termina invisibilizando, mucha gente se pregunta por qué no aparece y la respuesta es que le cuesta asumirlo. Cristian comparte su dolor con su esposa pero le cuesta expresarlo hacia afuera. La muerte es inexplicable para reaccionar y mucho más en esas circunstancias», completó el abogado.

