El nuevo Banco de Sangre del Hospital de General Pico se llamará «Dr. Eduardo Marquesoni»

El nuevo Banco de Sangre del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico, llevará el nombre del doctor Eduardo Marquesoni, quien por más de 30 años dirigió el Servicio de Hematología del centro asistencial norteño.

Eduardo Marquesoni reflexionó que “son sentimientos contradictorios” porque “me parece una exageración y por otro lado me siento contento porque fueron muchos años de intenso trabajo, de ir creciendo, de empezar a tratar las leucemias agudas en La Pampa y curar algunas”. “Nosotros no somos como los guapos de boliche que andan en las peleas y terminan debajo de una mesa de un soplido, pero curamos varias”, expresó.

El entrevistado recordó que en primera instancia el servicio era un “sucucho” que había abajo en la sala, donde estaban Aida Masara y Carolina Derriba, la primera paciente que se curó; la curamos entre nosotros tres. Después el servicio se fue agrandando, con la doctora Adriana Salto, con formación hematológica en el Hospital Durand.

“Después se sumó la doctora Silvia Fontana, luego la doctora Fernanda Casale (bioquímica especializada en hematología en la Universidad de San Luis) y vino Nicolás (Marquesoni) con la parte de medicina transfusional e inmuno hematología, formado en el Italiano, donde yo había sido médico y tenía la posibilidad de formarse en un servicio que era de muy alto nivel”, narró.

ESQUEMAS EXTRANJEROS

El profesional recordó que al traerse los primeros esquemas de Estados Unidos para tratar leucemias, escuchó a un gran hematólogo decir que venían los curanderos que dicen que van a curar las leucemias.

“Yo después les conté, que lástima que haya dicho eso, porque yo sé que cuando los anticuerpos monoclorares que descubrió Milstein y demás se puedan fabricar y desarrollar se va a curar el 98 o 99% de todos los cánceres, entonces, a lo mejor yo no lo veo pero estoy seguro que va a ser así, por eso la medicina va evolucionando técnica y me gustaría evolucionar a humanísticamente porque como decía Favaloro, la medicina sin humanismo no merece ser ejercida”, dijo Marquesoni.

SUICIDIO DE FAVALORO

Volviendo al ejemplo de René Favaloro y su humanidad hacia la medicina, Marquesoni trajo a recuerdo que se suicidó porque le pidieron coimas Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, que estaban en PAMI. “Él se niega y se pega el tiro, los instigadores del suicidio de Favaloro fueron esos dos personajes que hoy son figuras nacionales. Favaloro tenía esas cosas en quirófano que es donde se ve realmente la personalidad, porque se está entre la vida y la muerte. Nosotros muchas veces lo hacíamos en silencio porque aprendimos lo que hacía Favaloro, de: este se queda con nosotros, o …a este no te lo llevas, echando a la muerte”, expresó.

Contento con el servicio, con la alegría de salvar vidas y la tristeza de los pacientes fallecidos, Marquesoni comentó: “al lograr que el Servicio, con la incorporación de gente más joven y demás, que aportaban conocimiento porque uno puede ser el jefe pero no sabes todo, hizo que seamos felices en nuestra vida profesional”.

