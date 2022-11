Reclaman que la comuna de Castex cumpla con la ordenanza del cupo laboral trans

«Trabajé mucho tiempo en la municipalidad como jornalizada, pero tuve que dejar y empezar a estudiar la Licenciatura en Enfermería para tener un mejor futuro, porque no me puedo quedar esperando que algún día se aplique el cupo laboral trans», expresó -resignada- la joven transgénero castense Sabina Ruiz. La entrevistada es la primera trans pampeana que compitió oficialmente en competencias federadas, y actualmente integra la Selección Argentina LGTB que recientemente se consagró «bicampeona» en los Juegos Games 2022 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Sabina Ruiz ayer participó de la 31° Marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encontraba por motivos laborales. La multitudinaria concentración continúa la lucha por la diversidad, la inclusión, el reconocimiento y el respeto de todas las identidades y orientaciones sexuales de las personas argentinas. Y este año los principales reclamos fueron la sanción de la Ley Integral Trans y de la Ley Antidiscriminatoria junto con la consigna «Sí al Lenguaje Inclusivo».

ORDENANZA MUNICIPAL

Ruiz se pronunció pidiendo que en la Municipalidad de Eduardo Castex se ponga en vigencia la ordenanza municipal -sancionada en 2020- que establece la incorporación laboral de personas que se encuentren comprendidas bajo la denominación LGBTIQ+ (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queers y cualquier otra identidad que se quede en el medio de todas ellas o en ninguna parte).

La normativa municipal establece que la incorporación «no será menor al 1 % de la totalidad del personal requerido, ni limitado a esta proporción mínima». Y además agrega que el porcentaje «se entenderá como base mínima y como tal, no restrictiva una vez alcanzado el 1%; por ninguna razón más que la idoneidad o requerimiento del cargo laboral disponible y en condiciones de igualdad con cualquier otra persona postulante para ocuparlo».

DIFICULTADES Y OBSTÁCULOS

«Empecé la Licenciatura de Enfermería (en la UNLPam) porque no me puedo quedar esperando un trabajo fijo que no sé si algún día se dará. Hoy estoy conociendo una institución que nos trata muy bien y que reconoce al colectivo trans incluso con reconocimiento laboral en tareas administrativas», destacó.

«En mi caso trabajé mucho en el municipio como jornalizada, siempre me ayudaron, pero tendrían que avanzar en el cupo laboral trans. En mi caso decidí estudiar, porque no me puedo quedar a esperar algo que es improbable. Pero, hay muchas chicas que lo necesitan mucho porque no tienen la posibilidad de estudiar, y terminan en una ruta vendiendo su cuerpo y corriendo peligro», narró.

«Lo charlo -continuó- con la psicóloga de la Selección Argentina LGTB de hóckey, que en La Pampa no somos muy visibles, porque de hecho las personas trans somos las prostitutas. En mi caso, siempre trato de ocupar espacios y tener lugar para formarme y ser una buena persona».

-Ruiz, ¿el hecho de que Santa Rosa sea una ciudad le permite tener mayores posibilidades de inserción social de los que tenía en Eduardo Castex?

-En todos lados tenemos dificultades y obstáculos para sortear, porque desde marzo estoy en Santa Rosa y todavía no conseguí laburo. Pienso que no hay como el pueblo donde todos te conocen y si sos laburadora te dan trabajo. No es fácil la vida de los trans, porque la falta de oportunidades provoca que muchas se vuelquen a la prostitución, por eso es importante que los municipios y el gobierno provincial respeten el cupo laboral trans, y aún sigo esperando que Eduardo Castex nos dé una posibilidad.

-¿Lograr que se aplique el cupo laboral trans en Eduardo Castex es una lucha pendiente?

-Pronto comenzaré esa lucha, para que se respete el cupo laboral trans, no me voy a quedar cruzada de brazos. Me fui a estudiar para no cagarme de hambre y tener un mejor futuro. Por más que no pueda ocupar yo ese cupo, es una lucha mía y de todo el colectivo (trans) porque ya se tendría que haber cumplido. Tenemos que lograr que se cumpla por más que me tenga que encadenar a la Municipalidad de Eduardo Castex.

-¿Habló con la intendenta Mónica Curutchet sobre este tema?

-Hablé con la intendenta e incluso cuando necesito pasajes para viajar por el estudio, Mónica Curutchet es muy abierta al diálogo y me ayuda, pero las veces que hablamos sobre el cupo laboral trans me dijo que tenía que hablar con el gremio, pero los gremios dicen que dependen exclusivamente de la decisión política de las autoridades municipales. Castex necesita implementar el cupo trans para las nuevas generaciones. Tenemos que lograr que se cumpla esta ordenanza municipal. No quiero hacer quilombo, pero si tengo que encadenarme al municipio lo haré porque es un derecho que tenemos para acceder a un trabajo digno.

