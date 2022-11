TRFA 2022: Empate en Trenel y triunfo de Mac Allister en Bernasconi

All Boys de Trenel y Costa Brava empataron sin goles, por la cuarta fecha de la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023 (TRFA 2022). En el partido adelantado, Racing Club de Eduardo Castex y Alvear FC también empataron, pero en un tanto por bando.

Costa Brava tuvo las mejores chances en el primer tiempo, fundamentalmente por intermedio de pelotas paradas de Ibarra o buscando el juego aéreo por intermedio de Abraham.

En el complemento el equipo piquense generó algunas situaciones de riesgo, y sobre el cierre los auriazules casi se quedan con el triunfo con un tiro libre de Nicolás Camerlinckx que exigió a Santucho; y después tras un disparo cruzado de Lucero, el arquero dio rebote y Morales por rematar con potencia tiró el balón por encima del travesaño.

POSICIONES

Costa Brava, 6; Racing Club y Alvear FC, 5; y All Boys, 4.

PRÓXIMA FECHA

Costa Brava vs Racing Club y Alvear FC vs All Boys de Trenel.

MAC ALLISTER EN LA ZONA 2

Deportivo Mac Allister le ganó a Unión Deportiva Bernasconi en su estadio, y continúa en la cima de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023 (TRFA 2022).

El equipo santarroseño derrotó a Bernasconi por la mínima diferencia, con un tanto de Agustín Servetto, y consiguió el tercer triunfo consecutivo.

Esta zona se completará este lunes, a las 19 horas, cuando All Boys de Santa Rosa visite a Argentino de Trenque Lauquen.

POSICIONES

Deportivo Mac Allister, 9; All Boys, y Unión Deportiva Bernasconi, 6; Argentino de Trenque Lauquen, 0.

PRÓXIMA FECHA

Deportivo Mac Allister vs Argentino de Trenque Lauquen y All Boys vs Unión Deportiva Bernasconi

(Fotografía: Infopico)

