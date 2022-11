Qatar 2022: El pampeano Mac Allister está la lista previa de 28 seleccionados

La lista previa, que el domingo tenía 32 integrantes y el lunes se redujo a 28, de los que surgirán los 26 futbolistas definitivos que estarán en el Mundial de Qatar tiene para el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, que este lunes se instaló en Doha junto a la primera avanzada de la delegación nacional, un elemento trascendente para cerrar esa nómina: conocer fehacientemente el estado de Giovani Lo Celso, que iba a saberse este lunes y se dilató para las primeras horas del martes.

La delegación encabezada por el presidente de AFA, Claudio Tapia, incluye, junto a los arqueros Franco Armani y el juvenil de Tigre Federico Gomes Gerth, a otro medio centenar de integrantes que responden a las distintas áreas que prestan asistencia al seleccionado nacional.

Este nutrido grupo partió sobre la medianoche del domingo rumbo a la capital qatarí y tras realizar este lunes una escala en Madrid continuó viaje hacia Qatar, lo que completó casi un día entero de vuelo, ya que a las 21.30 del lunes en Argentina (las 3.30 del lunes hora local). arribó finalmente a Doha.

LO CELSO

Durante todo el recorrido Scaloni se mantuvo expectante esperando el parte médico anunciado por el club Villarreal sobre Lo Celso, pero pasaron las horas y desde España no llegaron noticias, ni alentadores ni de las otras, y la incertidumbre sigue viva, con todo lo malo pero también con una pizca de bueno que eso supone.

Claro que Lo Celso, que después de haberse quedado sin jugar ni un minuto en el Mundial de Rusia pasado esperaba ansiosamente este porque se sabía parte importante del equipo titular, aprovechó también esta rémora para meter presión con algunas iniciativas que transmitió a Villarreal.

Es que ante la presión del dueño de su pase, Tottenham Hotspur, para que se someta a una operación con el objetivo de solucionar a través de esa vía el desprendimiento del músculo en el bíceps femoral derecho, Lo Celso respondió con una negativa a hacerlo, con el apoyo del cuerpo médico del propio Villarreal y, por supuesto, de sus colegas del seleccionado argentino.

Pero no se quedó ahí el rosarino de 26 años, sino que decidió convertirse en su propia compañía de seguros y les sugirió a los dirigentes de Villarreal que si no se operaba y realizaba un tratamiento que le permitiera, al menos, estar disponible para los octavos de final del Mundial, él dejaba de cobrar sus salario hasta que no volviera a reintegrarse al club.

Ya más no puede hacer Lo Celso, de quien el propio Scaloni aseguró que «no tiene reemplazante, porque no hay ningún otro volante zurdo como él para ocupar su lugar».

Además el ex Rosario Central, aunque el técnico no lo señaló puntualmente, en este armado de tres años que lleva del seleccionado nacional, se convirtió en el «mejor socio» de Lionel Messi.

Y este es un dato que se exacerba aún más porque ocurrió después de aquella versión pre Rusia 2018 en la que se aseveraba que Jorge Sampaoli no lo había incluido en ninguno de los cuatro partidos que el equipo argentino jugó en aquel Mundial porque Messi se había enojado con un por entonces prometedor Lo Celso de 22 años luego de que en un entrenamiento realizado en Barcelona le había hecho un caño y luego lo había vencido en un fútbol-tenis al capitán argentino.

¿MAC ALLISTER, PALACIOS O FERNÁNDEZ?

Pero el tiempo, la salida de un líder por momentos asfixiante para el técnico y el propio Messi como Javier Mascherano y el cambio de aires que trajo aparejado el arribo de Scaloni, provocó también que la relación entre los dos rosarinos fuera mejorando hasta convertirlos en elementos asociados indispensables para el funcionamiento ofensivo del equipo nacional.

Por eso su baja, para la fase de grupos en principio, sino para todo el certamen, será muy sensible para el andar del conjunto albiceleste, ya que el entrenador deberá remodelar la zona media con alguna improvisación poco y nada trabajada, que puede ir desde los ingresos de los diestros Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios o Enzo Fernández (en ese orden de prioridades) hasta algo más novedoso como recurrir a una línea de tres en el fondo r con Lisandro Martínez, de excelente temporada en el Manchester United, junto a Cristian Romero y Nicolás Otamendi, dejando a Rodrigo De Paul y Leandro Paredes formando el «doble cinco». Así, del resto no habría nada para tocar.

Pero eso es por estas horas, junto con el alivio por las recuperaciones de Paulo Dybala (el más comprometido después de Lo Celso, que podría reaparecer en la Roma el domingo frente a Torino), Ángel Di María, el «Cuti» Romero y en menor medida Juan Foyth, que por su polifuncionalidad Scaloni esperará hasta último momento para llevar nueve defensores (el domingo ya fue al banco en Villarreal), el único y gran problema que tiene entre manos el entrenador argentino.

Y mientras esto se resuelve, Scaloni siguió acortando la lista previa y la redujo de los 32 del domingo a los 28 del lunes, dejando en un pelotón de «reserva» a los defensores Facundo Medina y Nehuén Pérez, el arquero Juan Musso y el delantero Thiago Almada.

De esta manera, para llegar a los 26 definitivos, si finalmente la espera por Lo Celso resulta infructuosa, solamente le quedará un corte por hacer al técnico argentino, y todos los boletos para ello los tendría comprado por estas horas el delantero de Atlético de Madrid, Ángel Correa.

Es que el esqueleto que tiene en mente Scaloni para el listado final de 26 componentes se integra con tres arqueros, nueve defensores, siete mediocampístas y la misma cantidad de delanteros. Por lo pronto los 28 que siguen en carrera hacia el Mundial son estos:

LA LISTA

Arqueros: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani.

Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y Juan Foyth.

Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Alexis Mac Allister, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández y Exequiel Palacios.

Delanteros: Lionel Messi, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala, Nicolás González, Joaquín Correa y Ángel Correa.

AMISTOSO

La delegación que este lunes llegó a Qatar permanecerá hasta el martes instalada en la Universidad de Doha y desde el jueves ya se radicará en Abu Dhabi, donde esperarán por la llegada en pequeños grupos de los integrantes del plantel, que se extenderá hasta el propio domingo14, fecha límite para la presentación de la nómina de 26 y día del entrenamiento abierto programado como antesala del amistoso del martes 16 frente al seleccionado de los Emiratos Árabes dirigido por el argentino Rodolfo Arruabarrena.

Sin amplitud térmica, ya que las temperaturas oscilan entre los 27 y los 35 grados, algo que desafiaron los numerosos hinchas argentinos que organizaron un «primer banderazo» en Doha (el partido inaugural del Grupo C con Arabia Saudita se jugará a las 13 hora local), el Mundial empieza a calentar motores a todo vapor, aunque sus verdaderos protagonistas todavía tardarán casi una semana en llegar.

