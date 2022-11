Dolores Fonzi por tres: jurado, nuevo protagónico y debut como directora

Dolores Fonzi, quien está en Mar del Plata con el doble motivo de integrar el jurado de la Competencia Internacional del Festival de Cine de la ciudad y acompañar la película “Las fiestas”, que protagoniza, adelantó detalles de su ópera prima como directora y celebró la reciente sanción de la ley de asignaciones, ya que de no haber ocurrido “hubiese sido una herida a nuestra idiosincrasia cultural”.

«Se llama ‘Blondie’ y es sobre una madre que tuvo a su hijo a los 15 y ahora ya son grandes. Él tiene 25 y ella 40. Viven juntos, pero más como ‘roommates’ que como madre e hijo. Ella fuma porro todo el día y hace cosas como robar en el supermercado y él es más maduro que ella. La hice en tono de comedia», explicó Fonzi sobre la que será su primera película, en charla con Télam, en el hall del Auditorium, sede central de la Competencia Internacional del 37mo. Festival de Mar del Plata.

La entrevista se dio al inicio del único certamen Clase A de la región, en el que la artista juzga una sección que tiene cintas de Argentina, Estados Unidos, Paraguay, Bolivia, Portugal, Suiza, Brasil y Canadá; un popurrí de cine de autor para el que hay que tener el ojo avezado al momento de premiar.

«Hay que ver tres películas por día, pero no podés discutir nada hasta que termine porque el último día sale una película que no tenías pensada y cambia el paradigma de lo que venías pensando. A mí me gusta mucho el cine y me gusta discutir, dos cosas que como jurado son excelentes», dijo la actriz, que ya había sido jurado en el Festival de San Sebastián.

