Paulo Londra sumó un tema a la banda sonora oficial de Qatar 2022

El artista cordobés Paulo Londra presentó este viernes para toda Latinoamérica el tema «The World is Yours to Take», un remix del tema «Everybody Wants to Rule the World» del grupo inglés Tears for Fears, que se incluyó en la banda sonora oficial del Mundial de Qatar.

Presentada por Londra y la cervecería Budweiser, uno de los sponsors de la cita máxima del fútbol, esta reversión del hit inglés de 1985 cuenta con la participación del rapero norteamericano Lil Baby.

La colaboración confirma el gran momento de Londra, que en los últimos meses lanzó junto al cantante colombiano Feid el single «A veces», «Party en el barrio» junto a Duki, «Noche de novela» en tándem con el cantante británico Ed Sheeran y el single en solitario «Julieta».

Después de tres años de silencio por conflictos con sus anteriores managers, el artista había arrancado 2022 con la edición de nuevos sencillos, entre ellos «Cansado», con Joaqo; «Luces» y una grabación registrada previamente con Bizarrap que forma parte de las Bzrp Music Sessions.

