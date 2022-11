TRFA 2022/2023: Alvear FC ganó y los clasificados se definen en la última fecha

Alvear FC derrotó 1 a 0 a All Boys de Trenel, en el estadio de la Avenida San Martín de Intendente Alvear, por la quinta fecha de la Zona 1 de la Región Bonaerense Pampeana Sur del Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023 (TRFA 2022/2023). El único tanto del partido lo marcó, a los 51 minutos del complemento, el delantero Tobías Barrios. Fueron expulsados Agustín Balcarce en el equipo alvearense y Nicolás Camerlinckx y Matías Cantoni en los trenelenses.

En el primer tiempo Alvear FC generó algunas situaciones de riesgo, pero el Cavalotti con solvencia mantuvo el cero en su arco.

En el complemento, los trenelenses adelantaron las líneas y tuvieron situaciones para desnivelar. Pero, se quedó con un jugador menos por la expulsión de Nicolás Camerlinckx, que se compensó con la inexplicable reacción del arquero Balcarce que agregió al futbolista alboyense y también se tuvo que ir anticipadamente a los camarines.

A partir de ahí el partido “se picó”. El árbitro adicionó 8 minutos, y a los 51 convirtió Tobías Barrios el único tanto del partido. Y en medio de los festejos se generaron incidentes entre los integrantes de ambos equipos, y el colegiado dio por terminado el partido.

POSICIONES: Alvear FC, 8; Costa Brava, 7; Racing Club, 6; All Boys de Trenel, 4.

PRÓXIMA FECHA: Alvear FC vs Costa Brava y All Boys de Trenel vs Racing Club de Eduardo Castex

