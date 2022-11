Dos aviones de la II Guerra Mundial chocaron en pleno vuelo durante festival aéreo

Dos aviones de la Segunda Guerra Mundial chocaron en pleno vuelo durante un festival aéreo en Dallas, Estados Unidos, anunciaron las autoridades, quienes no proporcionaron cantidad de víctimas.

Un bombardero Boeing B-17 Flying Fortress y un caza Bell P-63 KingCobra colisionaron en pleno vuelo a las 13H20 local (19H20 GMT), informó la agencia reguladora de la aviación (FAA) en un comunicado.

NOW – B-17 bomber and a smaller plane collide at Dallas airshow.pic.twitter.com/BmJgnxBnrb

— Disclose.tv (@disclosetv) November 12, 2022