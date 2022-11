Hoy se cumplen 19 años, del fallecimiento de Antonio Tormo

15 de Noviembre de 2003 – Fallece Antonio Tormo en Ciudad de Buenos Aires. Cantante, músico poeta y compositor de origen mendocino.

Muere a los 90 años, en el sanatorio Mitre de la Capital Federal, a causa de una afección renal.

Sus canciones llegaron a las masas y lo transformaron en un fenómeno popular. Fue uno de los primeros en vender un millón de discos y en insertar el folklore cuyano en todo el país.

Integro la Tropilla de Huachi Pampa, en 1937, cuyo director era el sanjuanino Buenaventura Luna y junto a Diego Canale, Remberto Narváez, José Samuel Báez, El Zarco Alejo (José Castorina) y Eduardo Falú.

Obras: Amémonos (con Manuel María Flores) – Cantar de arrieros (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Dos que se aman (con Manuel María Flores) – El andariego me dicen (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – El Beso (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – En mi casa mando yo (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Matecito de amor (con Luis Venosa y Pascual Carabilio) – Mi rezo (con Enrique Moroni) – No me dejes (con Manuel María Flores) – Oración serrana (con Julio Quintanilla) – Procesión indígena (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Puentecito de mi rio (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Romance indígena (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Tuna tunita (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Viejo poncho sanjuanino (con Buenaventura Luna y Diego Canale) – Yo soy un pobre cantor (con Buenaventura Luna y Diego Canale), entre otras.

Comentarios

Comentarios