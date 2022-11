Hoy se cumplen 120 años, del natalicio de Azucena Maizani

17 de Noviembre de 1902 – Nace Azucena Maizani, en la Ciudad de Buenos Aires. Cantante y compositora de tangos.

Vivió en el barrio de Palermo hasta los cinco años de edad en que, debido al parecer a que tenía problemas de salud y que sus padres eran muy pobres, fue llevada a vivir a la isla Martín García por unos familiares. En esa isla que se encuentra en el medio del Río de la Plata, a mitad de camino entre Argentina y Uruguay, hizo sus estudios primarios y a los 17 años regresó a Buenos Aires y se dedicó a la costura trabajando en una fábrica de camisas y en una casa de modas. Le gustaba el canto y, según contó Canaro una noche fue al Pigall donde actuaba y lo convenció para que le permitiera cantar dos tangos en público con su orquesta. Si bien de ese hecho no se derivó un trabajo, debió fortalecerla en su vocación artística, que comenzó en 1922 en que ingresó como corista en la compañía de los hermanos César y Pepe Ratti que estaban representando la pieza El bailarín del cabaret en el teatro Apolo, con la actuación del cantor Ignacio Corsini.

En una fiesta familiar a la que habría ido con Delia Rodríguez, que en ese momento era una conocida cantante, se encontraba Enrique Pedro Delfino acompañando en el piano a todo concurrente que se animara a cantar. Lo hizo Maizani y tal impresión causó en el pianista que la presentó al empresario teatral Pascual Carcavallo que a su vez la escuchó y la contrató. Debutó en el teatro Nacional el 27 de julio de 1923 en el sainete A mí no me hablen de penas de Alberto Vacarezza; no tenía letra, solamente cantaba el tango Padre nuestro compuesto especialmente para ella por Delfino y Vacarezza, acompañada por la orquesta de Salvador Merino y lo hizo con tanto éxito que la noche del estreno el público lo hizo repetir cinco veces.

Continuó en el teatro esa temporada y al mismo tiempo comenzó a trabajar en radio y a grabar discos. Una idea de su éxito la da el hecho de que en su debut teatral le habían pagado doscientos pesos por mes y en la radio comenzó a ganar la misma suma pero por cada audición.

Trabajaba en teatros y su éxito la llevo a distintos países de América y Europa. Durante muchos años hacía sus presentaciones vestida con trajes masculinos o con atuendos criollos de gaucho por lo que era conocida con el apodo de «La Ñata Gaucha» que le puso Libertad Lamarque en 1935.

En 1928 Azucena Maizani se casó con Juan Scarpino con quien tuvo un hijo que vivió poco tiempo y el matrimonio se separó. Al año siguiente formó pareja con el violinista Roberto Zerrillo con quien se asoció para realizar giras por el interior del país y luego por Europa. Posteriormente se vinculó a Rodolfo José María Caffaro, que se iniciaba como cantor con el seudónimo de Ricardo Colombres pero en 1936 se descubrió que la había estafado y se suicidó.

Sobre el final de su vida, actuaba en cafés y en 1961 fue a Brasil donde grabó un larga duración. En noviembre de 1962 por iniciativa de Dorita Davis le hicieron un festival en el teatro Astral en el que volvió a cantar ante un público que la colmó de aplausos. Seguiría cantando unos años más y en 1966 sufre una hemiplejia y fallece casi olvidada el 15 de Enero de 1970.

Obras: Adonde están los varones (con Francisco Troppoli) – Deci que si (con Alberto Pidemunt y Orestes Cufaro) – En esta soledad (con Vicente Demarco) – La canción de Buenos Aires (con Manuel Romero y Orestes Cufaro) – Lejos de mi tierra – Pensando en ti, entre otras

