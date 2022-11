Hoy se cumplen 70 años, del natalicio de Enrique «Quique» Llopis

17 de Noviembre de 1952 – Nace Enrique Raúl «Quique» Llopis, en la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. Cantante y Compositor.

A los ocho años inicia sus estudios musicales e integra compañías artísticas con las cuales recorre, pueblo por pueblo, su provincia natal. Estudió canto, contrabajo y guitarra.

En 1975 edita su primer material discográfico, titulado: «Para entender a mi pueblo».

Dueño de un estilo personal e inconfundible, ha logrado combinar un repertorio extendido del Folklore a la Música Urbana. Las letras de sus canciones son fieles a una línea en la que la valoración de la palabra es una constante.

Obras: Aquí tengo tu clavel (con Hamlet Lima Quintana) – Bailar de esa manera (con Teresa Parodi) – Breve historias del pecoso (con Teresa Parodi) – Canción de un hombre (con Hamlet Lima Quintana) – Canción para Ernesto (con Hamlet Lima Quintana) -Canto al pehuén (con Armando Tejada Gómez) – De mi ciudad recuerdo (con Rafael Ielpi) – El agua bajo el puente (con Juan Carlos Muñiz) – El antiguo (con Hamlet Lima Quintana) -El país del interior (con Teresa Parodi) – Gringo no te calles todavía (con Teresa Parodi) – Horizonte entre las alas (con Hamlet Lima Quintana) – La casa de los pájaros (con Hamlet Lima Quintana) -La chamarra de las villas (con Teresa Parodi) – La encrucijada (con Juan C. Muñiz y Benjamín Torrijo Laborda) – La propia vida (con Rafael Ielpi) – La rosa de sal (con Hamlet Lima Quintana) -Me dijo que no (con Elvio Romero) – Memorias del lugar (con Rafael Ielpi) – No sé si era feliz (con Juan C. Muñiz) – Postdata (con Rafael Ielpi) – Sin comenzar a llorar (con Hamlet Lima Quintana) -Somos el Sur (con Teresa Parodi) – Tonada de Juan volviendo (con Armando Tejada Gómez) – Vendimia de la cueca (con Armando Tejada Gómez), entre otras.

Comentarios

Comentarios