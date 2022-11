Le prendieron fuego el auto a una mujer en Santa Rosa

Autores desconocidos prendieron fuego un auto cuya dueña lo dejó estacionado frente a su casa en el barrio Obreros de la Construcción de la capital pampeana.

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió a las 3.15 de la mañana de este viernes sobre la calle Catriel Norte al 600, publicó el diario La Arena.

En ese momento, desconocidos prendieron fuego, de manera intencional, según la Policía, un Volkswagen Polo naftero, modelo 2008, estacionado frente a la casa de la dueña de 35 años que en ese instante dormía después de una larga jornada laboral.

Alertados por el fuego, que crecía, y se expandía por el vehículo, un grupo de vecinos salió a la calle para tratar de apagar las llamas con baldes de agua.

Efectivos de la Seccional Segunda llegaron, de manera inmediata, al lugar para efectuar su trabajo como así también los bomberos.

El fuego fue sofocado en ese momento y afectó sobre una de las ruedas traseras y uno de los laterales del vehículo.

«Lo prendieron fuego creyendo que el auto seguía siendo del dueño anterior, que es policía», aventuró la víctima.

Y completó: «Yo trabajo en el club All Boys de lunes a viernes de 13.30 a 22.30, es decir no estoy en mi casa durante todo el día y al llegar la noche estoy encerrada. No se prendió fuego por completo gracias a los vecinos que le pudieron echar agua a baldazos».

